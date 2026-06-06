Ένα βρέφος σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια επιχείρησης στρατιώτες είδαν ένα όχημα να επιταχύνει και να κατευθύνεται προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα ένας στρατιώτης να ανοίξει πυρ