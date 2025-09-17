Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κόστος από το να βλέπεις τα παιδιά σου να μπαινοβγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες
Η παρουσιάστρια μίλησε για το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη, καθώς και τη δικαστική τους διαμάχη
Λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε στις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, και στην εμπλοκή των δύο γιων τους στη διαδικασία. Όπως είπε, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για την ίδια, πόσο μάλλον όταν εμπλέκονται σε αυτή τα δύο της παιδιά.
Μιλώντας στο περιοδικό OK!, η παρουσιάστρια αρχικά δήλωσε: «Ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κόστος από το να βλέπεις τα παιδιά σου, ξανά και ξανά να μπαινοβγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες, χωρίς να το επιλέγεις και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να το σταματήσεις. Δεν το εύχομαι σε κανέναν γονιό αυτό».
Η ίδια παραδέχτηκε πως ξέρει πολύ καλά το «γιατί» πίσω από αυτή την κατάσταση, ενώ αναγνώρισε ότι ως άνθρωπος των media κατανοεί το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή. «Το καταλαβαίνω γιατί και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό οι συνάδελφοι έχουν σεβαστεί βασικά κομμάτια. Σε άλλα, όχι τόσο. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ να προστατεύσω τα παιδιά και τον εαυτό μου από αυτή τη συνθήκη στην οποία δεν βρέθηκα από επιλογή», είπε.
Όσον αφορά τις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγό της, η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε πως τα δικαστήρια δεν έχουν τελειώσει. «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω», σημείωσε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ίδια έχει μάθει να αντιμετωπίζει με περισσότερη ανθεκτικότητα τις δυσκολίες: «Κι εγώ στενοχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω γίνει πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μη φοβάμαι. Γιατί απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση».
Με αφορμή τα προσωπικά της βιώματα και παρά το διαζύγιό της, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε πως διατηρεί ακόμα εμπιστοσύνη στους άντρες. «Προφανώς. Καταρχάς μεγαλώνω δύο αγόρια που θα γίνουν υπέροχοι άντρες κι έχω πολλούς υπέροχους άντρες στη ζωή μου. Τον αδελφό μου, τον μπαμπά μου, τον Παύλο (Σταματόπουλο), τους φίλους μου, τον ψυχολόγο μου, τον δικηγόρο μου… Είναι δυνατόν να μην έχω εμπιστοσύνη στους άντρες; Αλίμονο».
Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, υπήρξε ξεκάθαρη, λέγοντας πως μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουν τα παιδιά της από το πατρικό τους σπίτι, δεν σκοπεύει να φέρει κάποιον νέο σύντροφο. «Η απόφασή μου μετά το διαζύγιό μου, όπως ξέρεις, είναι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να μένει μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι όμως να κάνω ξανά έναν γάμο ή να μπει στο σπίτι μου ένας άντρας και να ζήσουμε μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να ανεχτεί ένας άντρας όταν μπαίνει στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο για κανέναν άντρα αυτό. Το καταλαβαίνω», είπε κλείνοντας.
