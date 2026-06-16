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Λιάγκας για Αρναούτογλου: Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά, αλλά θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα φεύγοντας
Λιάγκας για Αρναούτογλου: Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά, αλλά θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα φεύγοντας
«Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει, θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο», είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα
Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας σχετικά με τα θέματα ψυχαγωγίας που λείπουν πλέον από την τηλεόραση και για το γεγονός πως η τηλεόραση έχει γίνει κατά κύριο λόγο ενημερωτική, δηλώνοντας πως ο ίδιος μπορεί να υπηρετήσει την «μπούρδα» στην τηλεόραση, ωστόσο θέλει φεύγοντας από αυτή να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα γύρω από τις απόψεις του στα κοινωνικά ζητήματα.
Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκίνησε να λέει πως δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε θέματα όπως οι γυναικοκτονίες και να προβάλλει μόνο θέματα όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα: «Να πω και κάτι, γιατί το έχω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ' τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά -γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ- ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία».
Στη συνέχεια, τόνισε πως θα μπορούσε να κάνει υψηλή τηλεθέαση με ψυχαγωγικά θέματα όπως στο παρελθόν, παρόλα αυτά, τον ενδιαφέρει πλέον περισσότερο να είναι ουσιαστικός: «Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο -εσείς θα το πείτε αυτό- θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να έχω και ένα διακύβευμα, ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει, θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο»
Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, έπειτα από δηλώσεις που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κατά τις οποίες ανέφερε πως πλέον ψυχαγωγία δεν υπάρχει: «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί. Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο».
Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να εκφράσει τη δική του άποψη, επισημαίνοντας πως οι εκπομπές είναι κατά βάση ψυχαγωγικές: «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του, είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει, πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ. Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις. Το δε πρόγραμμα που βάζει τα κανάλια “μέσα” θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Ψυχαγωγία, για να το λήξουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία, κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία, κάνω σόου, είναι ψυχαγωγία, κάνω συνεντεύξεις, είναι ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία. Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, στο δεύτερο που διαφωνώ είναι το ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Τότε ενημερώθηκε πως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήθελε να παρέμβει τηλεφωνικά στον αέρα, με τον ίδιο να κάνει μία παρατήρηση στον Γιώργο Λιάγκα για το γεγονός πως ο ίδιος δεν κάνει ποτέ δηλώσεις σε άλλες εκπομπές και έτσι δεν βοηθάει ούτε ο ίδιος την τηλεόραση με τον τρόπο του.
Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκίνησε να λέει πως δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε θέματα όπως οι γυναικοκτονίες και να προβάλλει μόνο θέματα όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα: «Να πω και κάτι, γιατί το έχω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ' τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά -γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ- ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία».
Στη συνέχεια, τόνισε πως θα μπορούσε να κάνει υψηλή τηλεθέαση με ψυχαγωγικά θέματα όπως στο παρελθόν, παρόλα αυτά, τον ενδιαφέρει πλέον περισσότερο να είναι ουσιαστικός: «Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο -εσείς θα το πείτε αυτό- θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να έχω και ένα διακύβευμα, ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει, θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο»
Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, έπειτα από δηλώσεις που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κατά τις οποίες ανέφερε πως πλέον ψυχαγωγία δεν υπάρχει: «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί. Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο».
Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να εκφράσει τη δική του άποψη, επισημαίνοντας πως οι εκπομπές είναι κατά βάση ψυχαγωγικές: «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του, είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει, πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ. Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις. Το δε πρόγραμμα που βάζει τα κανάλια “μέσα” θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Ψυχαγωγία, για να το λήξουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία, κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία, κάνω σόου, είναι ψυχαγωγία, κάνω συνεντεύξεις, είναι ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία. Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, στο δεύτερο που διαφωνώ είναι το ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Τότε ενημερώθηκε πως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήθελε να παρέμβει τηλεφωνικά στον αέρα, με τον ίδιο να κάνει μία παρατήρηση στον Γιώργο Λιάγκα για το γεγονός πως ο ίδιος δεν κάνει ποτέ δηλώσεις σε άλλες εκπομπές και έτσι δεν βοηθάει ούτε ο ίδιος την τηλεόραση με τον τρόπο του.
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