Λιάγκας για Αρναούτογλου: Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά, αλλά θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα φεύγοντας

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Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να εκφράσει τη δική του άποψη, επισημαίνοντας πως οι εκπομπές είναι κατά βάση ψυχαγωγικές: «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του, είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει, πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ. Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις. Το δε πρόγραμμα που βάζει τα κανάλια “μέσα” θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Ψυχαγωγία, για να το λήξουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία, κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία, κάνω σόου, είναι ψυχαγωγία, κάνω συνεντεύξεις, είναι ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία. Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, στο δεύτερο που διαφωνώ είναι το ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά», δήλωσε μεταξύ άλλων.Τότε ενημερώθηκε πως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήθελε να παρέμβει τηλεφωνικά στον αέρα, με τον ίδιο να κάνει μία παρατήρηση στον Γιώργο Λιάγκα για το γεγονός πως ο ίδιος δεν κάνει ποτέ δηλώσεις σε άλλες εκπομπές και έτσι δεν βοηθάει ούτε ο ίδιος την τηλεόραση με τον τρόπο του.