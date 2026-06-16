Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα
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Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά αντάλλασαν φιλιά και αγκαλιές σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια της βόλτας τους

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα
Γεωργία Κοτζιά
Σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα απαθανατίστηκαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό.

Το ζευγάρι εθεάθη σε πάρκο της περιοχής στην Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε μία χαλαρή βόλτα, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές. Οι δυο τους βρίσκονταν πάνω σε μία καρό κουβέρτα και δεν δίστασαν να εκδηλώσουν δημόσια την τρυφερότητά τους.

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Σύμφωνα με την Daily Mail, μαζί τους βρίσκονταν και μέλη της οικογένειάς τους, μεταξύ των οποίων η κόρη της Πέρι, καθώς και ο γιος του Τριντό, ωστόσο το ζευγάρι κατάφερε να απομονωθεί και να απολαύσει προσωπικές στιγμές.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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