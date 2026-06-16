Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα
Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά αντάλλασαν φιλιά και αγκαλιές σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια της βόλτας τους
Σε τρυφερές στιγμές ξαπλωμένοι στο γρασίδι σε πικνίκ στη Σάντα Μπάρμπαρα απαθανατίστηκαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό.
Το ζευγάρι εθεάθη σε πάρκο της περιοχής στην Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε μία χαλαρή βόλτα, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές. Οι δυο τους βρίσκονταν πάνω σε μία καρό κουβέρτα και δεν δίστασαν να εκδηλώσουν δημόσια την τρυφερότητά τους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με την Daily Mail, μαζί τους βρίσκονταν και μέλη της οικογένειάς τους, μεταξύ των οποίων η κόρη της Πέρι, καθώς και ο γιος του Τριντό, ωστόσο το ζευγάρι κατάφερε να απομονωθεί και να απολαύσει προσωπικές στιγμές.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το ζευγάρι εθεάθη σε πάρκο της περιοχής στην Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε μία χαλαρή βόλτα, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές. Οι δυο τους βρίσκονταν πάνω σε μία καρό κουβέρτα και δεν δίστασαν να εκδηλώσουν δημόσια την τρυφερότητά τους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
🥰 Katy Perry and Justin Trudeau make out in Santa Barbara.— TMZ (@TMZ) June 15, 2026
Credit: BACKGRID pic.twitter.com/pFZOTGafNv
Katy Perry and Justin Trudeau look like lovestruck teenagers as they kiss during romantic picnic date https://t.co/vcv0INEB3X— Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026
Σύμφωνα με την Daily Mail, μαζί τους βρίσκονταν και μέλη της οικογένειάς τους, μεταξύ των οποίων η κόρη της Πέρι, καθώς και ο γιος του Τριντό, ωστόσο το ζευγάρι κατάφερε να απομονωθεί και να απολαύσει προσωπικές στιγμές.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα