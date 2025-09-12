Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτογραφίες
Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτογραφίες

Η παρουσιάστρια έκανε ένα ταξίδι με τους γιους της και δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram

Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
48 ΣΧΟΛΙΑ
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Σίσσυ Χρηστίδου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Βαρκελώνη με τους γιους της. Η παρουσιάστρια έκλεισε τα 45 και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα στα social media.

Η ίδια άλλωστε, είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και συχνά, δημοσιεύει υλικό από την καθημερινότητά της για να δώσει μια γεύση στους ακόλουθούς της. Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει σε ένα μπαλκόνι, κρατώντας στα χέρια της μία μικρή τούρτα γενεθλίων που γράφει πάνω «χαρούμενα γενέθλια».

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η παρουσιάστρια έγραψε: «Γιορτάζοντας τα γενέθλιά μου στη Βαρκελώνη με τα αγόρια μου. 45 ταξίδια γύρω από τον ήλιο».

Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτογραφίες
Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτογραφίες
Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτογραφίες

Ιωάννα Μαρίνου
48 ΣΧΟΛΙΑ

