Η Τάιρα Μπανκς κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix για δυσφήμιση σχετικά με το ντοκιμαντέρ με θέμα το America’s Next Top Model
Η Τάιρα Μπανκς κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix για δυσφήμιση σχετικά με το ντοκιμαντέρ με θέμα το America’s Next Top Model
Η παρουσιάστρια κατηγορεί την πλατφόρμα ότι στο «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» της αποδίδεται μια λανθασμένη εικόνα
Αγωγή κατά του Netflix με αφορμή τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ για το «America’s Next Top Model» κατέθεσε η Τάιρα Μπανκς, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάστηκε με παραπλανητικό και δυσφημιστικό τρόπο.
Το 52χρονο σούπερ μόντελ και παρουσιάστρια προσέφυγε στη δικαιοσύνη το Σάββατο 13 Ιουνίου, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι στο ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» της αποδίδεται μια λανθασμένη εικόνα, μέσα από επεξεργασμένο υλικό που αφορά τον ρόλο της ως παρουσιάστριας, κριτή και εκτελεστικής παραγωγού στο ριάλιτι.
Στην αγωγή αναφέρεται ότι μέσω μοντάζ και παραλείψεων δημιουργείται μια «ψευδής αφήγηση», σύμφωνα με την οποία η Τάιρα Μπανκς φέρεται να επέτρεψε εν γνώσει της περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε διαγωνιζόμενη, να εκμεταλλεύτηκε το τραύμα της για τηλεθέαση και να μην το θυμόταν καν όταν ρωτήθηκε, κάτι που η ίδια απορρίπτει πλήρως, κάνοντας λόγο για «εντελώς κατασκευασμένη ιστορία» που προβλήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δείτε το τρέιλερ του «Reality Check: Inside America's Next Top Model»
Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει μέσα στα 24 κύκλους του «America’s Next Top Model», συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών διαγωνιζόμενης για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και για απουσία παρέμβασης από την παραγωγή.
Από την πλευρά της, η Μπανκς είχε δηλώσει ότι συμμετείχε στο πρότζεκτ προκειμένου να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση γύρω από τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για το σόου, ενώ στην αγωγή της αναφέρεται πως από συνέντευξη διάρκειας 3,5 ωρών χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόλις 16 λεπτά υλικού.
Το 52χρονο σούπερ μόντελ και παρουσιάστρια προσέφυγε στη δικαιοσύνη το Σάββατο 13 Ιουνίου, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι στο ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» της αποδίδεται μια λανθασμένη εικόνα, μέσα από επεξεργασμένο υλικό που αφορά τον ρόλο της ως παρουσιάστριας, κριτή και εκτελεστικής παραγωγού στο ριάλιτι.
Tyra Banks sued Netflix over its docuseries about ‘America’s Next Top Model,’ accusing producers of deceptively editing her interview to present a false narrative around Shandi Sullivan’s allegations. https://t.co/WoU4WlNbzv— New York Magazine (@NYMag) June 15, 2026
Δείτε το τρέιλερ του «Reality Check: Inside America's Next Top Model»
Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει μέσα στα 24 κύκλους του «America’s Next Top Model», συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών διαγωνιζόμενης για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και για απουσία παρέμβασης από την παραγωγή.
Από την πλευρά της, η Μπανκς είχε δηλώσει ότι συμμετείχε στο πρότζεκτ προκειμένου να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση γύρω από τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για το σόου, ενώ στην αγωγή της αναφέρεται πως από συνέντευξη διάρκειας 3,5 ωρών χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόλις 16 λεπτά υλικού.
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