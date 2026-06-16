Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια
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ΠΑΓΝΗ Ηλεκτρικό πατίνι Ανήλικοι Ηράκλειο Κρήτης

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Ο ένας τραυματίστηκε την Κυριακής (14/6) και ο άλλος τη Δευτέρα (15/6)

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια
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Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι δύο ανήλικοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο ένας τραυματίστηκε την Κυριακής (14/6) και ο άλλος τη Δευτέρα (15/6).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα δύο ατυχήματα.
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