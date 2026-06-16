Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια
Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια
Ο ένας τραυματίστηκε την Κυριακής (14/6) και ο άλλος τη Δευτέρα (15/6)
Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι δύο ανήλικοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο ένας τραυματίστηκε την Κυριακής (14/6) και ο άλλος τη Δευτέρα (15/6).
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα δύο ατυχήματα.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι δύο ανήλικοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο ένας τραυματίστηκε την Κυριακής (14/6) και ο άλλος τη Δευτέρα (15/6).
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα δύο ατυχήματα.
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