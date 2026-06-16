Ο Τομ Χόλαντ παραδέχτηκε πως παντρεύτηκε κρυφά με τη Ζεντάγια: Βρήκα τον άνθρωπό μου, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της
Ο Τομ Χόλαντ παραδέχτηκε πως παντρεύτηκε κρυφά με τη Ζεντάγια: Βρήκα τον άνθρωπό μου, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της
Οι φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει πως είναι αληθινές
Τον κρυφό γάμο του με τη Ζεντάγια παραδέχτηκε ο Τομ Χόλαντ, δηλώνοντας πως έχει βρει τον άνθρωπό του και πως είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είναι δίπλα της.
Ο πρωταγωνιστής του Spider-Man, σε συνέντευξή του στο Esquire UK, δήλωσε ότι οι φήμες που τους θέλουν παντρεμένους -έπειτα από μία δήλωση του στυλίστα της Ζεντάγια τον Μάρτιο- είναι αληθινές, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Αναφερόμενος σε viral εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο για τον γάμο τους, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί», επιβεβαιώνοντας πως αντάλλαξε όρκους αγάπης με την ηθοποιό.
Ο Χόλαντ δεν έκρυψε την ευτυχία του, μιλώντας με τρυφερότητα για τη σύζυγό του: «Βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη και είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της».
Όπως εξήγησε, η σχέση τους αποτελεί στήριγμα μέσα στις απαιτήσεις της καριέρας τους, καθώς μόνο οι ίδιοι μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη ζωή που ζουν: «Νιώθω πιο υποστηριγμένος και ασφαλής από ποτέ», ανέφερε, τονίζοντας τη βαθιά σύνδεση που τους ενώνει.
Ο ηθοποιός, στη συνέντευξή του, θυμήθηκε και την πρώτη φορά που τη συνάντησε επαγγελματικά, αποκαλύπτοντας ότι η Ζεντάγια τον είχε εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή και ήταν σίγουρος πως θα εξασφάλιζε τον ρόλο της στην πρώτη τους ταινία Spider-Man σχεδόν αμέσως.
Ο πρωταγωνιστής του Spider-Man, σε συνέντευξή του στο Esquire UK, δήλωσε ότι οι φήμες που τους θέλουν παντρεμένους -έπειτα από μία δήλωση του στυλίστα της Ζεντάγια τον Μάρτιο- είναι αληθινές, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Αναφερόμενος σε viral εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο για τον γάμο τους, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί», επιβεβαιώνοντας πως αντάλλαξε όρκους αγάπης με την ηθοποιό.
Tom Holland finally confirms he HAS married Zendaya and says 'I found my person, I'm the happiest I've ever been' https://t.co/Uvp9ypdJG7— Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026
Ο Χόλαντ δεν έκρυψε την ευτυχία του, μιλώντας με τρυφερότητα για τη σύζυγό του: «Βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη και είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της».
Όπως εξήγησε, η σχέση τους αποτελεί στήριγμα μέσα στις απαιτήσεις της καριέρας τους, καθώς μόνο οι ίδιοι μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη ζωή που ζουν: «Νιώθω πιο υποστηριγμένος και ασφαλής από ποτέ», ανέφερε, τονίζοντας τη βαθιά σύνδεση που τους ενώνει.
Ο ηθοποιός, στη συνέντευξή του, θυμήθηκε και την πρώτη φορά που τη συνάντησε επαγγελματικά, αποκαλύπτοντας ότι η Ζεντάγια τον είχε εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή και ήταν σίγουρος πως θα εξασφάλιζε τον ρόλο της στην πρώτη τους ταινία Spider-Man σχεδόν αμέσως.
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