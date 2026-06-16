Ξεκινά από αύριο η δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο από το υπουργείο Παιδείας