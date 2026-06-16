Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε βιντεοκλήση με την Έλενα Τσαγκρινού on air: Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας είναι αληθινό

Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα και με θαυμάζει όπως τον θαυμάζω κι εγώ, είπε η τραγουδίστρια για τη σχέση τους