Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε βιντεοκλήση με την Έλενα Τσαγκρινού on air: Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας είναι αληθινό
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε βιντεοκλήση με την Έλενα Τσαγκρινού on air: Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας είναι αληθινό
Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα και με θαυμάζει όπως τον θαυμάζω κι εγώ, είπε η τραγουδίστρια για τη σχέση τους
Σε βιντεοκλήση με την Έλενα Τσαγκρινού on air βρέθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με τους δυο τους να κάνουν δηλώσεις για τη σχέση τους, την οποία επιβεβαίωσαν λίγες ημέρες πριν, επισημαίνοντας πως αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους είναι απόλυτα αληθινό.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» την Τρίτη 16 Ιουνίου και ξεκίνησε να μιλά για τη γνωριμία τους, εξηγώντας πως ήξεραν πράγματα ο ένας για τον άλλον μέσα από τη δουλειά τους: «Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα "Με γνώριζες πριν;". Μου είπε "Ναι, σε ήξερα, εννοείται. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο. Φυσικά και τον ήξερα. Έχω και μία αδυναμία στον παππού προφανώς. Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος. Δεν έχω λόγια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι πολύ ψηλά για εμένα», είπε χαρακτηριστικά.
Έπειτα, η Έλενα Τσαγκρινού τόνισε πως δεν είναι πολύ καιρό μαζί, όμως η σχέση τους δεν έχει να κάνει με το φαίνεσθαι και είναι πέρα για πέρα αληθινή: «Είμαστε περίπου ένα τρίμηνο. Είναι σχετικά φρέσκος ο έρωτας, είμαι μισό χρόνο ελεύθερη. Είναι αληθινό. Αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός και λοιπά, για μια εικόνα», ανέφερε και όταν ρωτήθηκε τι ξεχωρίζει στον δημοσιογράφο απάντησε: «Είναι τζέντλεμαν. Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει. Όπως και εγώ τον θαυμάζω. Γιατί χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους να σε ανεβάζουν ψυχολογικά».
Την ίδια ερώτηση ήθελε να κάνει και στον Λάμπρο Κωνσταντάρα ο Γιώργος Λιάγκας και αποφάσισε να του κάνει βιντεοκλήση στον τηλεοπτικό αέρα.
Δείτε το βίντεο
Μόλις ο εκείνος το σήκωσε, απάντησε στην ερώτητη του παρουσιαστή: «Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό κορίτσι. Να την προσέχεις. Μην τη στριμώξεις πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα χρυσό παιδί. Εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει η ίδια για να αποκτήσει ξανά στη δουλειά της αυτό που της αξίζει. Και να πω κάτι; Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου μόλις μάθανε για μας, μου στείλανε -δεν θα πω ποιες είναι- μήνυμα για το πόσο καλό παιδί είναι. Και όλοι αυτό μου λένε. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας δεν το βρίσκεις».
Σχετικά με το γεγονός πως έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Dj Stephan, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξήγησε πως δεν αποτελεί εμπόδιο για εκείνον, αντιθέτως βλέποντας πόσο η σύντροφός του αγαπάει την οικογένειά της, την ερωτεύεται περισσότερο: «Είναι η ζωή της. Δεν έχω να μεταβολίσω και να επεξεργαστώ κάτι. Τον άνθρωπο που τον γνωρίζεις, τον δέχεσαι και τον αγαπάς γι’ αυτό που είναι. Οπότε ακόμα παραπάνω βλέποντας πόσο αγαπάει το παιδί της και την οικογένειά της, και πόσο καλή σχέση έχει με τον πρώην σύντροφό της, αυτό είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω να θες τον άλλον. Οπότε ό,τι καλύτερο», είπε, με την Έλενα Τσαγκρινού να αναφέρει πως «είναι απίστευτα υποστηρικτικός» σε αυτό το θέμα.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» την Τρίτη 16 Ιουνίου και ξεκίνησε να μιλά για τη γνωριμία τους, εξηγώντας πως ήξεραν πράγματα ο ένας για τον άλλον μέσα από τη δουλειά τους: «Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα "Με γνώριζες πριν;". Μου είπε "Ναι, σε ήξερα, εννοείται. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο. Φυσικά και τον ήξερα. Έχω και μία αδυναμία στον παππού προφανώς. Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος. Δεν έχω λόγια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι πολύ ψηλά για εμένα», είπε χαρακτηριστικά.
Έπειτα, η Έλενα Τσαγκρινού τόνισε πως δεν είναι πολύ καιρό μαζί, όμως η σχέση τους δεν έχει να κάνει με το φαίνεσθαι και είναι πέρα για πέρα αληθινή: «Είμαστε περίπου ένα τρίμηνο. Είναι σχετικά φρέσκος ο έρωτας, είμαι μισό χρόνο ελεύθερη. Είναι αληθινό. Αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός και λοιπά, για μια εικόνα», ανέφερε και όταν ρωτήθηκε τι ξεχωρίζει στον δημοσιογράφο απάντησε: «Είναι τζέντλεμαν. Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει. Όπως και εγώ τον θαυμάζω. Γιατί χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους να σε ανεβάζουν ψυχολογικά».
Την ίδια ερώτηση ήθελε να κάνει και στον Λάμπρο Κωνσταντάρα ο Γιώργος Λιάγκας και αποφάσισε να του κάνει βιντεοκλήση στον τηλεοπτικό αέρα.
Δείτε το βίντεο
Μόλις ο εκείνος το σήκωσε, απάντησε στην ερώτητη του παρουσιαστή: «Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό κορίτσι. Να την προσέχεις. Μην τη στριμώξεις πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα χρυσό παιδί. Εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει η ίδια για να αποκτήσει ξανά στη δουλειά της αυτό που της αξίζει. Και να πω κάτι; Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου μόλις μάθανε για μας, μου στείλανε -δεν θα πω ποιες είναι- μήνυμα για το πόσο καλό παιδί είναι. Και όλοι αυτό μου λένε. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας δεν το βρίσκεις».
Σχετικά με το γεγονός πως έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Dj Stephan, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξήγησε πως δεν αποτελεί εμπόδιο για εκείνον, αντιθέτως βλέποντας πόσο η σύντροφός του αγαπάει την οικογένειά της, την ερωτεύεται περισσότερο: «Είναι η ζωή της. Δεν έχω να μεταβολίσω και να επεξεργαστώ κάτι. Τον άνθρωπο που τον γνωρίζεις, τον δέχεσαι και τον αγαπάς γι’ αυτό που είναι. Οπότε ακόμα παραπάνω βλέποντας πόσο αγαπάει το παιδί της και την οικογένειά της, και πόσο καλή σχέση έχει με τον πρώην σύντροφό της, αυτό είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω να θες τον άλλον. Οπότε ό,τι καλύτερο», είπε, με την Έλενα Τσαγκρινού να αναφέρει πως «είναι απίστευτα υποστηρικτικός» σε αυτό το θέμα.
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