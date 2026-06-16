Χρήστος Μάστορας: Έχω αρχίσει να κατευνάζω το συναίσθημα του να επιβληθώ στη σχέση μου

διαδικτυακή εκπομπή Face Off με τον Ντέμη Νικολαΐδη, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε

«

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι προστατεύει τον εαυτό του

παρουσιάζοντας

μια περσόνα στη

σκηνή

:

».

«Πάντα σαν άνθρωπος κρατούσα κάτι για εμένα, έφτιαχνα μία περσόνα για να μπορώ να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και στις συνεντεύξεις. Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό στον κόσμο, η κριτική στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ό,τι στην περσόνα σου, μου αρέσει να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου την ψυχή σε όλον τον κόσμο