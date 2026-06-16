Χρήστος Μάστορας: Έχω αρχίσει να κατευνάζω το συναίσθημα του να επιβληθώ στη σχέση μου
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Χρήστος Μάστορας Σχέση Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Χρήστος Μάστορας: Έχω αρχίσει να κατευνάζω το συναίσθημα του να επιβληθώ στη σχέση μου

Η Γαρυφαλλιά με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι από πάνω, είπε ο τραγουδιστής

Χρήστος Μάστορας: Έχω αρχίσει να κατευνάζω το συναίσθημα του να επιβληθώ στη σχέση μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην αλλαγή που έχει παρατηρήσει στη στάση του μέσα στη σχέση του και στη διαχείριση της ανάγκης επιβολής αναφέρθηκε ο Χρήστος Μάστορας.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή Face Off με τον Ντέμη Νικολαΐδη, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι παλαιότερα θεωρούσε πως όταν πίστευε ότι έχει δίκιο σε μια κατάσταση, δεν υπήρχε λόγος να το συζητήσει περαιτέρω, κάτι που πλέον αναγνωρίζει ως λανθασμένη στάση.

Όπως είπε ο Χρήστος Μάστορας, έχει αρχίσει να περιορίζει την ανάγκη επιβολής μέσα στη σχέση του, εξηγώντας πως η οπτική του έχει αλλάξει σημαντικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη λέγοντας πως τον έχει βοηθήσει να κατανοήσει ότι δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο, αλλά η ισορροπία στον δεσμό.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Είναι λάθος που θεωρούσα παλιά ότι επειδή είχα δίκιο σε κάτι, δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με αυτό. Είναι πολύ λάθος, το αντιλαμβάνομαι μετά από πολύ καιρό έχω αρχίσει και στη σχέση μου και το κατευνάζω αυτού του είδους τα συναισθήματα, του να επιβληθώ, γιατί έχει να κάνει και με ποιον είσαι. Η Γαρυφαλλιά με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι από πάνω

Δείτε το βίντεο



Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι προστατεύει τον εαυτό του παρουσιάζοντας μια περσόνα στη σκηνή:  «Πάντα σαν άνθρωπος κρατούσα κάτι για εμένα, έφτιαχνα μία περσόνα για να μπορώ να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και στις συνεντεύξεις. Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό στον κόσμο, η κριτική στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ό,τι στην περσόνα σου, μου αρέσει να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου την ψυχή σε όλον τον κόσμο».
Ιωάννα Μαρίνου
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