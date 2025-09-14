Σίσσυ Χρηστίδου: Ακόλουθός της στο Instagram την κατηγόρησε ότι έκανε ρετούς σε φωτογραφία της - Η αντίδρασή της
Η παρουσιάστρια βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσιεύει στα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι της
Μια φωτογραφία με τον εαυτό της που ανάρτησε η Σίσσυ Χρηστίδου από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη προκάλεσε το σχόλιο ακολούθου της στα social media, καθώς την κατηγόρησε ότι είχε κάνει ρετούς και υπήρχαν αλλοιώσεις στο στιγμιότυπο. Η παρουσιάστρια απάντησε με νέα δημοσίευση, παραδεχόμενη μεν ότι επεξεργάστηκε την εικόνα, εξηγώντας δε τον λόγο.
Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις διακοπές της λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν και μοιράζεται μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από το ταξίδι της. Σε ορισμένες εμφανίζεται η ίδια να ποζάρει σε διάφορα σημεία της πόλης. Για μία από αυτές ωστόσο, δέχτηκε ένα σχόλιο που ανέφερε: «Φαίνεται ξεκάθαρα η επεξεργασία στα σημεία, θολώνει η εικόνα».
Η παρουσιάστρια ανάρτησε τόσο το σχόλιο όσο και την αρχική φωτογραφία εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο ότι πείραξε τη φωτογραφία στο φόντο, αλλά όχι για να αλλάξει τον εαυτό της αλλά για να σβήσει ανθρώπους που πέρναγαν πίσω.
Η αρχική ανάρτηση
Και η απάντηση της Χρηστίδου που δείχνει τι ακριβώς πείραξε στη φωτογραφία
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
