Η Αριάνα Γκράντε ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια συγκινήθηκε λόγω της στήριξης και της αγάπης των θαυμαστών της - «Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, ξέρετε τι θα συμβεί, είμαι Καρκίνος», είπε με χούμορ σκουπίζοντας τα δάκρυά της