Τηλεθέαση Δευτέρας 15.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Δευτέρας 15.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 15.6.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 15.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 4,6 7,6
ΑΝΤ1 7,3 9
ALPHA 12,8 13,9
STAR 8,9 8,2
MEGA 10,6 13
OPEN 3,1 4,6
ΕΡΤ1 3,7 4,8

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 8,5 18
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 8,7 7,5
ALPHA Happy Day 12,9 11,5
STAR Master Chef 1,1 2,1
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 10,4 18,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 8,8 13,1
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 7,4 4,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 6,3 16,9
ΑΝΤ1 Το πρωινό 10,2 11,5
ALPHA Super Κατερίνα 13,3 11,8
STAR Breakfast@Star 4,7 6,2
MEGA Buongiorno 7,1 9,3
OPEN 10 παντού 4 8,9
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 4,3 2,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 2 6,5
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 8,2 13,8
ALPHA Το σόι σου 21,9 19,5
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 12,8 10
MEGA Σαββατογεννημένες 12 7,6
OPEN Εικόνες 1,6 3,4
ΕΡΤ1 ΠΟΠ μαγειρική 0,9 3,3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,8 6,1
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 10 10,3
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 12,9 13,2
STAR Cash or Trash 7,6 10,9
STAR Ο τροχός της τύχης 9,2 15
MEGA Live News 16,3 18,4
MEGA The Chase 13,8 13,3
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,7 5,7
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 5,9 7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,6 8,4
ANT1 ANT1 ΝEWS 5,6 5
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 9,1 11,3
STAR Star News 9,8 8,8
MEGA MEGA Γεγονότα 13,4 13,4
OPEN Open News 4,4 6,8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,3 5,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 10,8 9
MEGA Μία νύχτα μόνο 9,9 15,3
MEGA Η γή της ελιάς 10,2 16,3
ALPHA Να μ'αγαπάς 15,3 21,7
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 18,5 17,7
ALPHA Άγιος Έρωτας 12,9 18,3
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 6,2 6,6
ANT1 Grand Hotel 7,3 13,2
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 4 4,6
STAR Master Chef 11,2 10
STAR Νόμος και τάξη: Ειδική ομάδα 7,2 5,7
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,1 4,4
OPEN Ξένη ταινία 2,9 2,6
OPEN Μαθήματα Ζωής 1,7 1,6
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3,1 8,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,7 5,8
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο 3,8 5,1
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 5,6 4,7
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 3,8 3,5
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