«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» λέει ο θείος της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της με 7 μαχαιριές στο σπίτι τους στη Δράμα

Ο ίδιος προέτρεψε όλες τις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, «να τους καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα»





Μάλιστα, όπως αναφέρει ο θείος της Αντιγόνης, δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας «επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν, την απείλησε με το πιστόλι γεμάτο. Η ανιψιά μου έτρεξε άρον-άρον για να φύγει και πήγε στην αδελφή της» και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».







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Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικός Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.



Κλείσιμο με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».



Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον ιδιώτη ψυχολόγο.



«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.



Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή Παράλληλα οι αστυνομικοί περιμένουν στοιχεία και από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται σήμερα να εξετάσει τη σορό της γυναίκας που δολοφονήθηκε.



«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» λέει ο θείος της 45χρονης αστυνομικού η οποία δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι της στη Δράμα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο θείος της Αντιγόνης, δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας «επιτέθηκε στην ανιψιά μουτην απείλησε με τοΗ ανιψιά μου έτρεξε άρον-άρον για να φύγει και πήγε στην αδελφή της» και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».Ο ίδιος προέτρεψε όλες τις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, «να τους καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα».Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.Στο μικροσκόπιο φαίνονται να έχουν μπει συναντήσειςπου έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον ιδιώτη ψυχολόγο.«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.Παράλληλα οι αστυνομικοί περιμένουν στοιχεία και από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται σήμερα να εξετάσει τη σορό της γυναίκας που δολοφονήθηκε.

Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της και τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.