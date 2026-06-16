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Άγρια συμπλοκή οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας στην Τάιμς Σκουέρ λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Άγρια συμπλοκή οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας στην Τάιμς Σκουέρ λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Οπαδοί της εθνικής Αργεντινής και της Αλγερίας μαζί με κάποιους Γάλλους και Σενεγαλέζους αντάλλαξαν γροθιές, κλωτσιές, σπρωξίματα στο κέντρο της Νέας Υόρκης - Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) προχώρησε σε συλλήψεις
Λίγες ώρες απομένουν για το ντεμπούτο των παγκόσμιων πρωταθλητών στο Μουντιάλ του 2026. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Ελλάδας την Αλγερία στο Κάνσας Σίτι. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (15/6) οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης.
Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» – τη μαζική συγκέντρωση, στην οποία κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνεται πριν από σημαντικούς αγώνες – χρωματίζοντας τη διάσημη Τάιμς Σκουέρ σε μπλε και λευκό πριν από τον αγώνα.
Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) παρενέβη προκειμένου να διαλύσει τις συγκρούσεις και προχώρησε σε συλλήψεις, όπως αναφέρει το Le Figaro και το Infobae.
Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» – τη μαζική συγκέντρωση, στην οποία κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνεται πριν από σημαντικούς αγώνες – χρωματίζοντας τη διάσημη Τάιμς Σκουέρ σε μπλε και λευκό πριν από τον αγώνα.
Οπαδοί της Αλγερίας μαζί με Γάλλους και Σενεγαλέζους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Infobae που επικαλείται την Le Parisien, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και στη συνέχεια η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων.
New York: une violente bagarre éclate entre supporters algériens et argentins pic.twitter.com/JbccdUSgGQ— BFM (@BFMTV) June 16, 2026
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν ανηλίκους και αμέτοχους περαστικούς να τρέχουν για να αποφύγουν τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ ορισμένοι πεζοί προσπαθούσαν να χωρίσουν τις ομάδες.
🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026
Το ισπανικό μέσο Diario AS χαρακτήρισε τη σκηνή ως «batalla campal» (μια σφοδρή μάχη) και την αποκάλεσε «primera imagen fea del Mundial», την πρώτη άσχημη εικόνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Après la fête, des violences éclatent entre supporters algériens et argentins à Times Square. La police intervient pour les séparer 😬— Foot01 (@Foot01_com) June 16, 2026
Le choc Argentine - Algérie du 17 juin promet d'être électrique (3:00 heure française) !⚡ pic.twitter.com/ikVas6kfPG
Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) παρενέβη προκειμένου να διαλύσει τις συγκρούσεις και προχώρησε σε συλλήψεις, όπως αναφέρει το Le Figaro και το Infobae.
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