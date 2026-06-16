Κατερίνα Τσάβαλου: Έχω ζήσει λεκτική κακοποίηση στο θέατρο, πάθαινα κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή
Κατερίνα Τσάβαλου: Έχω ζήσει λεκτική κακοποίηση στο θέατρο, πάθαινα κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή
Περνούσα πάρα πολύ χάλια, έπρεπε να είμαι στην παράσταση γιατί είμαι επαγγελματίας, δήλωσε η ηθοποιός
Στη λεκτική κακοποίηση που, όπως υποστήριξε, έχει βιώσει στον χώρο του θεάτρου και τον αντίκτυπο που είχε στην ψυχολογία της, αναφέρθηκε η Κατερίνα Τσάβαλου, δηλώνοντας ότι πάθαινε κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, περιγράφοντας ότι είχε μια ιδιαίτερα δύσκολη συνεργασία στο θέατρο, κατά την οποία, όπως είπε, βίωνε πολύ άσχημες συνθήκες τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή.
Η Κατερίνα Τσάβαλου δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εκδήλωνε αντίστοιχες συμπεριφορές και σε άλλους συνεργάτες τους, εξηγώντας πως η ίδια είχε επηρεαστεί έντονα ψυχολογικά, παθαίνοντας κρίσεις πανικού κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Όσο για τη στιγμή που αποφάσισε να του μιλήσει ανοιχτά, η ηθοποιός ανέφερε ότι την αντιμετώπισε ειρωνικά και απαξιωτικά, αφήνοντας υπαινιγμούς ότι δεν έχει δικαίωμα να μιλά και ότι μπορεί να της κλείσουν πόρτες στον χώρο.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Τσάβαλου είπε: «Έχω υπάρξει σε συνεργασία στο θέατρο όπου περνούσα πάρα πολύ χάλια. Έπρεπε να είμαι στην παράσταση, γιατί είμαι επαγγελματίας. Υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, λεκτικά πάνω και κάτω από τη σκηνή. Δεν συμπεριφερόταν έτσι μόνο σε εμένα, αλλά γενικά. Πάθαινα κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή. Πήγα και του μίλησα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη και από τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ. Με κοιτούσε ειρωνικά και απαξιωτικά, σαν λέει “ποια είσαι εσύ που μιλάς” και ότι “θα μου κλείσουν οι πόρτες”».
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Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, περιγράφοντας ότι είχε μια ιδιαίτερα δύσκολη συνεργασία στο θέατρο, κατά την οποία, όπως είπε, βίωνε πολύ άσχημες συνθήκες τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή.
Η Κατερίνα Τσάβαλου δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εκδήλωνε αντίστοιχες συμπεριφορές και σε άλλους συνεργάτες τους, εξηγώντας πως η ίδια είχε επηρεαστεί έντονα ψυχολογικά, παθαίνοντας κρίσεις πανικού κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Όσο για τη στιγμή που αποφάσισε να του μιλήσει ανοιχτά, η ηθοποιός ανέφερε ότι την αντιμετώπισε ειρωνικά και απαξιωτικά, αφήνοντας υπαινιγμούς ότι δεν έχει δικαίωμα να μιλά και ότι μπορεί να της κλείσουν πόρτες στον χώρο.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Τσάβαλου είπε: «Έχω υπάρξει σε συνεργασία στο θέατρο όπου περνούσα πάρα πολύ χάλια. Έπρεπε να είμαι στην παράσταση, γιατί είμαι επαγγελματίας. Υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, λεκτικά πάνω και κάτω από τη σκηνή. Δεν συμπεριφερόταν έτσι μόνο σε εμένα, αλλά γενικά. Πάθαινα κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή. Πήγα και του μίλησα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη και από τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ. Με κοιτούσε ειρωνικά και απαξιωτικά, σαν λέει “ποια είσαι εσύ που μιλάς” και ότι “θα μου κλείσουν οι πόρτες”».
Δείτε το βίντεο
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