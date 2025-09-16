Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου - «Δεν πληρώνομαι για το TikTok, με έβγαζαν βίντεο ημίγυμνο σε παράσταση χωρίς την άδειά μου»
Δεν είχα ποτέ Facebook και έχω ανοίξει και ένα Instagram. Διαπιστώνω ένα μέτριο επίπεδο παιδείας και όχι μόρφωσης απαραίτητα, είπε ο ηθοποιός
Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Γιώργος Χρυσοστόμου για τα βίντεο, στα οποία εμφανίζεται ημίγυμνος από παραστάσεις του και τα οποία κυκλοφορούν χωρίς την άδειά του στα social media. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η στάση του απέναντι στα social media είναι αρνητική, τονίζοντας ότι τον ενοχλεί βαθιά η πρακτική του να καταγράφεται και να μοιράζεται υλικό χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Ο ίδιος αποκάλυψε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά να αποφύγει στο μέλλον οποιαδήποτε σκηνή με γυμνό σώμα ή ακόμη και να διακόπτει παραστάσεις όταν αντιλαμβάνεται τη χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως έχει ήδη κάνει και στο παρελθόν. «Είχα μπει στον κόσμο των social media. Είχα Facebook από το 2007, είχα και Instagram. Βαρέθηκα και έπληξα αφόρητα. Δεν μου αρέσει και δεν μου πάει. Δεν είχα ποτέ Facebook και έχω ανοίξει και ένα Instagram. Διαπιστώνω ένα μέτριο επίπεδο παιδείας και όχι μόρφωσης απαραίτητα. Πέρασα μια φάση που ήθελα να το κλείσω τελείως το Instagram. Το σύστημά μας δεν είναι φτιαγμένο στο να έχει τη δυνατότητα να μεταβολίσει τόση πολλή πληροφορία τόσο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου σημείωσε ότι το διαρκές «σκρολάρισμα» τον στρέσαρε, με αποτέλεσμα να περιορίσει σημαντικά τη χρήση των social. «Όλοι με ρωτάνε αν φλερτάρω και λέω όχι. Με το Twitter δεν ασχολούμαι καν. Πολύ εύκολα και με δειλία μπορεί να γίνει επιθετικός κανείς εκεί και αυτό δε με αφορά. Γιατί αν ήταν δίπλα μου δεν θα το έλεγε αυτό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι στο Instagram ακολουθούσε μόνο ζωγράφους και γλύπτες για να βλέπει έργα τέχνης, κάτι που τον ηρεμούσε.
Αναφερόμενος στο επίμαχο ζήτημα της διαρροής υλικού από παραστάσεις, ο ηθοποιός είπε: «Με τραβούσαν βίντεο στις "Όρνιθες" να είμαι ημίγυμνος. Πέραν των υποκλίσεων. Δεν με ρώτησαν αν μου αρέσει το τραγούδι. Δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής. Εμένα δεν με ρωτάει κάνεις αν θέλω εκείνη την ώρα να μπει η περσόνα μου με ένα τραγούδι που δεν έχω επιλέξει εγώ. Κάποιος θα πει "έτσι είναι τα social". Αν είναι έτσι, θα τα κλείσω. Δεν μου αρέσει».
Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λογαριασμό στο TikTok και ούτε σκοπεύει να αποκτήσει. «Δεν πληρώνομαι για να παίζω στο TikTok. Αν μου έδιναν ένα 100άρικο θα το συζητούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Απαγορεύεται να με βγάλεις βίντεο και να το δημοσιεύσεις χωρίς την άδειά μου», τόνισε.
Κλείνοντας, μίλησε για το πόσο ψυχοφθόρα μπορεί να γίνει αυτή η έκθεση: «Σε κρίσεις πανικού σκέφτηκα να μην ξαναπαίξω σε παράσταση. Έχουμε σταματήσει παράσταση όταν αντιληφθήκαμε κινητό και βγάλαμε όλους τους θεατές έξω. Χάνεται η μαγεία».
