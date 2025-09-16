Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου - «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα» η πρώτη δήλωση του κ. Λοβέρδου - Πιθανότατα θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β Αθηνών