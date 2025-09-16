Ο Λούκας Μπράβο και η Σέιλιν Γούντλεϊ χώρισαν μετά από λίγους μήνες σχέσης
Οι δύο ηθοποιοί είχαν κάνει την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι τον περασμένο Μάρτιο
Ο Λούκας Μπράβο και η Σέιλιν Γούντλεϊ δεν είναι πλέον μαζί, με τους δύο ηθοποιούς να αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το πρώην ζευγάρι είχε κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι τον περασμένο Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τότε για πρώτη φορά τη σχέση τους, όμως πλέον έχουν χωρίσει.
Η είδηση του χωρισμού τους, τον οποίο έκανε γνωστό το περιοδικό People, συνοδεύτηκε από τη διαγραφή όλων των κοινών τους φωτογραφιών από το Instagram. Η Γούντλεϊ, από την πλευρά της, έχει αφαιρέσει όλες τις αναρτήσεις της από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου, ανάμεσα στις οποίες και μία φωτογραφία του Μπράβο από τις 4 Μαΐου στο θεματικό πάρκο Star Wars Galaxy's Edge της Disneyland, για τον εορτασμό της Ημέρας του Star Wars.
Μέχρι και στις 4 Αυγούστου οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί μαζί στο Παρίσι, όπου η 33χρονη ηθοποιός φαινόταν να αγκαλιάζει τον Μπράβο στα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στην οποία πρωταγωνιστρί εκείνος. Τον ίδιο μήνα, πηγή είχε δηλώσει στο People πως η σχέση τους ήταν «μια ανάσα φρέσκου αέρα για εκείνη» και ότι ο Μπράβο είναι «ανεπιτήδευτος, ευγενικός, όχι προσποιητός και συναισθηματικά παρών».
«Οι φίλοι της τον λατρεύουν», είχε προσθέσει η ίδια πηγή, λέγοντας πως η Γούντλεϊ «άνθιζε» εκείνη την περίοδο. «Είναι μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα», είχε αναφέρει, συγκρίνοντας τη σχέση με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Άαρον Ρότζερς. «Είναι χαρούμενη, ανάλαφρη και διασκεδάζει ξανά».
Τον Μάιο, άλλη πηγή είχε δηλώσει πως το ζευγάρι ταξίδευε συχνά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία για να βρίσκεται μαζί, ενώ είχε προσθέσει πως ο Μπράβο «κάνει τη Σέιλιν πολύ ευτυχισμένη». Μετά τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση τους τον Μάρτιο, ο 37χρονος ηθοποιός είχε επιβεβαιώσει έμμεσα το ειδύλλιο, λέγοντας στο People κατά την πρεμιέρα του θεατρικού έργου «Good Night, and Good Luck» στο Broadway στις 3 Απριλίου: «Ναι, είμαι πραγματικά ευτυχισμένος».
Φωτογραφία: Shutterstock
Shailene Woodley and Lucas Bravo Break Up After Whirlwind Romance (Exclusive Source) https://t.co/rOLgDS7nJr— People (@people) September 15, 2025
