Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τα νέα δεδομένα για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα

Πολλοί ιδιοκτήτες είχαν καταθέσει πινακίδες σε μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα λόγω των «φουσκωμένων» τεκμηρίων - Τώρα, η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας κάνουν πιο προσιτή τη χρήση τους - Πόσο μειώνεται η φορολογία, δείτε πίνακες και παραδείγματα