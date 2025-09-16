Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Γιαννούλης Λαρεντζάκης Θοδωρής Φέρρης Βασίλης Σπανούλης Eurobasket 2025 Θανάσης Αντετοκούνμπο

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Στην πίστα ανέβηκε και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αποθεώθηκε από όσους βρέθηκαν στο «Ποσειδώνιο»

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
επιμέλεια: Μάριος Καλογερόπουλος
209 ΣΧΟΛΙΑ
Τρελό γλέντι έστησαν στα μπουζούκια το βράδυ της Δευτέρας οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη για να γιορτάσουν το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησαν στο Eurobasket 2025.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Ποσειδώνιο για να πανηγυρίσουν με τα τραγούδια του Θοδωρή Φέρρη την επιστροφή της Εθνικής Μπάσκετ στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Όταν, μάλιστα, το κέφι άναψε, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε το μικρόφωνο από τον Θοδωρή Φέρρη για να παρουσιάσει τη νέα εκδοχή της διασκευής του τραγουδιού «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» που είχε γίνει διάσημο στη δεκαετία του '80 για τις μεγάλες επιτυχίες του μπασκετικού Άρη με «τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά».

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού προσάρμοσε το τραγούδι στα σημερινά δεδομένα τραγουδώντας «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, με τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά ξεκινάμε και νικάμε και μετάλλιο πήρα ξανά».



Στο άκουσμα του τραγουδιού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε ένα βουνό από πανέρια με λουλούδια και... έρανε τον καλό του φίλο.


Στη συνέχεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την ικανότητά του και στον χορό και συγκεκριμένα στο συρτάκι μαζί με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

@rospytv

#fy #foryou #rospytv #rospy #antetokounmpo

♬ πρωτότυπος ήχος - 🔴RospyTV🔵


Στο κλίμα μπήκε και ο Θοδωρής Φέρρης ο οποίος αφιέρωσε το τραγούδι «που 'σαι Θανάση» για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος σκεπάστηκε από τα λουλούδια που του έριξαν. 



Ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε, μάλιστα, και το σύνθημα-σύμβολο των τελευτάιων ετών για τις εθνικές ομάδες «Ελλάς, ολέ ολέ, δεν σταματώ να  τραγουδώ ποτέ»

@kat16srld

#basket #ethnikiellados #laretzakis #foryou #etniki ❤️🏀

♬ πρωτότυπος ήχος - KS


Κάποια στιγμή, μάλιστα, στη σκηνή ανέβηκε και ο προπονητής της «επίσημης αγαπημένης», Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν στο «Ποσειδώνιο».

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»

Δείτε φωτογραφίες από το γλέντι της εθνικής μπάσκετ στο «Ποσειδώνιο»

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο τα δίνουν όλα στο γλέντι για το χάλκινο
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Ο Βασίλης Σπανούλης γιόρτασε με την ψυχή του την επιτυχία της Εθνικής Μπάσκετ
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Ο Βασίλης Σπανούλης έρανε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με λουλούδια
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βαγγέλης Λιόλιος, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Σπανούλης χορεύουν συρτάκι
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη ήταν και η σύζυγός του Ολυμπία Χοψονίδου
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιδόθηκε στα «σουτ» με λουλούδια
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης το έριξαν και στον χορό
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Ο Βασίλης Σπανούλης πέταξε λουλούδια και στον Θανάση Αντετοκούνμπο
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, χόρεψε ζεϊμπέκικο με τον Βασίλη Σπανούλη να του χτυπάει παλαμάκια
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Η αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Βασίλη Σπανούλη
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Θανάσης Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Δημήτρης Κατσίβελης και Κώστας Παπανικολάου


Ειδήσεις σήμερα:

Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη

Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
επιμέλεια: Μάριος Καλογερόπουλος
209 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης