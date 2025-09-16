Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Στην πίστα ανέβηκε και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αποθεώθηκε από όσους βρέθηκαν στο «Ποσειδώνιο»
Τρελό γλέντι έστησαν στα μπουζούκια το βράδυ της Δευτέρας οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη για να γιορτάσουν το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησαν στο Eurobasket 2025.
Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Ποσειδώνιο για να πανηγυρίσουν με τα τραγούδια του Θοδωρή Φέρρη την επιστροφή της Εθνικής Μπάσκετ στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.
Όταν, μάλιστα, το κέφι άναψε, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε το μικρόφωνο από τον Θοδωρή Φέρρη για να παρουσιάσει τη νέα εκδοχή της διασκευής του τραγουδιού «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» που είχε γίνει διάσημο στη δεκαετία του '80 για τις μεγάλες επιτυχίες του μπασκετικού Άρη με «τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά».
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού προσάρμοσε το τραγούδι στα σημερινά δεδομένα τραγουδώντας «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, με τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά ξεκινάμε και νικάμε και μετάλλιο πήρα ξανά».
Στο άκουσμα του τραγουδιού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε ένα βουνό από πανέρια με λουλούδια και... έρανε τον καλό του φίλο.
Στη συνέχεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την ικανότητά του και στον χορό και συγκεκριμένα στο συρτάκι μαζί με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Στο κλίμα μπήκε και ο Θοδωρής Φέρρης ο οποίος αφιέρωσε το τραγούδι «που 'σαι Θανάση» για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος σκεπάστηκε από τα λουλούδια που του έριξαν.
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε, μάλιστα, και το σύνθημα-σύμβολο των τελευτάιων ετών για τις εθνικές ομάδες «Ελλάς, ολέ ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ»
Κάποια στιγμή, μάλιστα, στη σκηνή ανέβηκε και ο προπονητής της «επίσημης αγαπημένης», Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν στο «Ποσειδώνιο».
Δείτε φωτογραφίες από το γλέντι της εθνικής μπάσκετ στο «Ποσειδώνιο»
