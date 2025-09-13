Με πήρε τηλέφωνο εκείνο το βράδυ και μου είπε «είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου», λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη
Όταν συλλαμβάνεται από αστυνομικούς και οδηγείται σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο, τόνισε ο δικηγόρος του τραγουδιστή
Ο Γιώργος Μαζωνάκης κινείται νομικά εναντίον της οικογένειάς του μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Το πρωί της Παρασκευής (12/9) ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στα δικαστήρια με τον δικηγόρο του.
Μιλώντας στην εκπομπή Weekend Live μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε πως: «Δυστυχώς ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα διότι ένας συγγενείς Α ή Β βαθμού μπορεί να αιτηθεί και εύκολα μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα σε ψυχιατρική δομή».
Και συμπλήρωσε: « Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αιτήθηκε η αδελφή και είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Όταν λοιπόν συλλαμβάνεται από αστυνομικούς και περιπολικό και οδηγείται σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο».
Αναφορικά με τα γεγονότα της 14ης Αυγούστου ο κ. Μερκουλίδης δήλωσε ότι: «Με πήρε τηλέφωνο στις 9 παρά 5 εκείνη την ημέρα στις 14 Αυγούστου και μου λέει: "Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου, μου χτύπησαν το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο μου είπαν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με πάνε σε δημόσια ψυχιατρική δομή γιατί αιτήθηκαν οι αδελφές μου"».
