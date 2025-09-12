Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και το βίντεο μέσα από το σπίτι του
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και το βίντεο μέσα από το σπίτι του
Ο τραγουδιστής έχει καταγγείλει ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα έγινε «με δόλο» από την οικογένειά του
Στην εμπειρία από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο αναφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με ανάρτησή του στα social media. Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα του στο TikTok, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο.
Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινά λέγοντας: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, τραγουδάει απόσπασμα από το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».
Τις επόμενες ημέρες, ο καλλιτέχνης αναμένεται να δώσει συνέχεια με νέα βίντεο στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και προσωπικές στιγμές με τους θαυμαστές του για να τους δίνει μια γεύση από τη ζωή του.
Δείτε το βίντεο
Το πρωί της 14ης Αυγούστου, συγγενείς του τραγουδιστή παρουσιάστηκαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατήγγειλε ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα έγινε «με δόλο» από την οικογένειά του, με στόχο, όπως υποστηρίζει, «τη φυσική του εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων», ενώ σημείωσε ότι ο εγκλεισμός του συνέβη λίγες ημέρες πριν καταθέσει μηνύσεις εναντίων τους για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινά λέγοντας: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, τραγουδάει απόσπασμα από το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».
Τις επόμενες ημέρες, ο καλλιτέχνης αναμένεται να δώσει συνέχεια με νέα βίντεο στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και προσωπικές στιγμές με τους θαυμαστές του για να τους δίνει μια γεύση από τη ζωή του.
Δείτε το βίντεο
@georgemazonakisoriginal
01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" #Μazw #trelos #melenegiwrgo♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατήγγειλε ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα έγινε «με δόλο» από την οικογένειά του, με στόχο, όπως υποστηρίζει, «τη φυσική του εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων», ενώ σημείωσε ότι ο εγκλεισμός του συνέβη λίγες ημέρες πριν καταθέσει μηνύσεις εναντίων τους για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Ειδήσεις σήμερα
Στο κυνήγι του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ - To βίντεο της διαφυγής του και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον ψάχνει το FBI
Με νέους κανόνες από την 1η Οκτωβρίου οι μισθώσεις Airbnb - Ξεκινούν έφοδοι από ΑΑΔΕ και υπ. Τουρισμού
H Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψε με το αποκαλυπτικό φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Στο κυνήγι του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ - To βίντεο της διαφυγής του και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον ψάχνει το FBI
Με νέους κανόνες από την 1η Οκτωβρίου οι μισθώσεις Airbnb - Ξεκινούν έφοδοι από ΑΑΔΕ και υπ. Τουρισμού
H Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψε με το αποκαλυπτικό φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα