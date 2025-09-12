Ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρουκς αρραβωνιάστηκαν
Ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρουκς αρραβωνιάστηκαν
Το μοντέλο αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω ανάρτησης στα social media
Αρραβωνιάστηκαν ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρουκς, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι φήμες για ερωτική σχέση ανάμεσα στον ηθοποιό και το μοντέλο είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν από το 2019. Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η Μπρουκς δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας το δαχτυλίδι του αρραβώνα της.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι κρατάει σε γενικές γραμμές τη σχέση του μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Stellar» τον Δεκέμβριο του 2021, το μοντέλο είχε πει για την προσωπική της ζωή: «Η προσωπική μου σχέση είναι πολύ, πολύ σημαντική και πολύ ιερή για μένα. Και νιώθω ότι σε έναν κλάδο όπου πολλά εκτίθενται δημοσίως, υπάρχουν πράγματα που απλά θέλεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου. Καταλαβαίνω πλήρως το ενδιαφέρον για τη σχέση μας, αλλά στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι μου αρέσει να την κρατάω μόνο για μένα».
Ο Αυστραλός ηθοποιός ήταν παντρεμένος με τη Μάιλι Σάιρους για οκτώ μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2019. Το πρώην ζευγάρι πήρε διαζύγιο τον Ιανουάριο του 2020.
