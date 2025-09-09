Ο Ορέστης Τζιόβας μίλησε για την προσωπική του ζωή: «Είμαι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο»
Ο Ορέστης Τζιόβας μίλησε για την προσωπική του ζωή: «Είμαι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο»

Είμαι πολύ καλά, δήλωσε ο ηθοποιός χωρίς ωστόσο να επεκτείνεται περαιτέρω

Ο Ορέστης Τζιόβας μίλησε για την προσωπική του ζωή: «Είμαι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο»
Ιωάννα Μαρίνου
Μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Ορέστης Τζιόβας, αναφέροντας πως εδώ και έναν χρόνο βρίσκεται σε σχέση. Όπως δήλωσε ο ηθοποιός, είναι πολύ καλά. Ωστόσο, δεν θέλησε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες.

«Είμαι πολύ καλά. Είμαι σε σχέση και έχουμε κλείσει ένα χρόνο», είπε χαρακτηριστικά ο Ορέστης Τζιόβας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει εργαστεί και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, πέραν της υποκριτικής, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι απολύτως φυσιολογικό. 

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Τους φαίνεται κάπως περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό, αλήθεια. Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό το να κάνεις μια άλλη δουλειά. Δεν είναι προσωπική έκπτωση να κάνεις μια άλλη δουλειά. Οι περισσότεροι το θεωρούν υποβάθμιση».

Ιωάννα Μαρίνου
