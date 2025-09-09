Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη

Στη γκάμα θα προστεθεί το iPhone Air, το λεπτότερο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple - Πέρα από τα τηλέφωνα, αναμένεται να παρουσιαστεί και το Apple Watch σειράς 11, καθώς και νέα έκδοση των ακουστικών AirPods