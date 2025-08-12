Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η σπάνια εμφάνιση της Σάρον Στόουν με τους τρεις υιοθετημένους της γιους
Η σπάνια εμφάνιση της Σάρον Στόουν με τους τρεις υιοθετημένους της γιους
Η 67χρονη ηθοποιός πήγε μαζί με τα παιδιά της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
Η Σάρον Στόουν έκανε μία σπάνια εμφάνιση με τους τρεις υιοθετημένους γιους της, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Nobody 2» στο Λος Άντζελες.
Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε τη Δευτέρα στο κόκκινο χαλί του TCL Chinese Theatre μαζί με τον 25χρονο Ρόαν, τον 20χρονο Λερντ και τον 19χρονο Κουίν. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρεμιέρας του «Nobody 2», όπου η Στόουν υποδύεται τη Λεντίνα στη σκοτεινή κωμωδία της Universal Pictures.
Δείτε φωτογραφίες
Η Στόουν έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις προσωπικές της μάχες, αποκαλύπτοντας το 2022 ότι έχει βιώσει εννέα αποβολές. Σε ανάρτησή της τότε είχε σημειώσει: «Δεν είναι κάτι μικρό, ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά, και όμως μας κάνουν να το κουβαλάμε μόνες, κρυφά και με ένα αίσθημα αποτυχίας». Είχε ακόμη ασκήσει κριτική στη «χαλαρή αντιμετώπιση της γυναικείας υγείας», αποδίδοντάς την σε «ανδρική ιδεολογία».
Το 2000, ενώ ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρονστάιν, υιοθέτησε τον πρώτο της γιο, Ρόαν Τζόζεφ Μπρονστάιν. Μετά το διαζύγιό τους, υιοθέτησε τον δεύτερο γιο της, Λερντ Βον Στόουν, το 2005, και τον τρίτο, Κουίν Κέλι, το 2006. Όπως έχει επισημάνει πολλές φορές, είναι ευγνώμων που επέλεξε τη μητρότητα αντί να βάλει σε προτεραιότητα την καριέρα της στο Χόλιγουντ.
Στην ταινία, που κυκλοφορεί στις αίθουσες στις 15 Αυγούστου, πρωταγωνιστούν επίσης οι Κρίστοφερ Λόιντ, Μπομπ Όντενκιρκ, Κόνι Νίλσεν και Κόλιν Χανκς, σε σκηνοθεσία του Τίμο Τζαχιάντο. Η ιστορία ακολουθεί τον Χατς Μάνσελ, έναν πρώην πληρωμένο δολοφόνο που αναγκάζεται να επιστρέψει στη βίαιη ζωή του μετά από μια απόπειρα διάρρηξης, ξεκινώντας μια αλυσίδα αποκαλύψεων και συγκρούσεων.
Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε τη Δευτέρα στο κόκκινο χαλί του TCL Chinese Theatre μαζί με τον 25χρονο Ρόαν, τον 20χρονο Λερντ και τον 19χρονο Κουίν. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρεμιέρας του «Nobody 2», όπου η Στόουν υποδύεται τη Λεντίνα στη σκοτεινή κωμωδία της Universal Pictures.
Δείτε φωτογραφίες
Η Στόουν έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις προσωπικές της μάχες, αποκαλύπτοντας το 2022 ότι έχει βιώσει εννέα αποβολές. Σε ανάρτησή της τότε είχε σημειώσει: «Δεν είναι κάτι μικρό, ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά, και όμως μας κάνουν να το κουβαλάμε μόνες, κρυφά και με ένα αίσθημα αποτυχίας». Είχε ακόμη ασκήσει κριτική στη «χαλαρή αντιμετώπιση της γυναικείας υγείας», αποδίδοντάς την σε «ανδρική ιδεολογία».
Το 2000, ενώ ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρονστάιν, υιοθέτησε τον πρώτο της γιο, Ρόαν Τζόζεφ Μπρονστάιν. Μετά το διαζύγιό τους, υιοθέτησε τον δεύτερο γιο της, Λερντ Βον Στόουν, το 2005, και τον τρίτο, Κουίν Κέλι, το 2006. Όπως έχει επισημάνει πολλές φορές, είναι ευγνώμων που επέλεξε τη μητρότητα αντί να βάλει σε προτεραιότητα την καριέρα της στο Χόλιγουντ.
Στην ταινία, που κυκλοφορεί στις αίθουσες στις 15 Αυγούστου, πρωταγωνιστούν επίσης οι Κρίστοφερ Λόιντ, Μπομπ Όντενκιρκ, Κόνι Νίλσεν και Κόλιν Χανκς, σε σκηνοθεσία του Τίμο Τζαχιάντο. Η ιστορία ακολουθεί τον Χατς Μάνσελ, έναν πρώην πληρωμένο δολοφόνο που αναγκάζεται να επιστρέψει στη βίαιη ζωή του μετά από μια απόπειρα διάρρηξης, ξεκινώντας μια αλυσίδα αποκαλύψεων και συγκρούσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα