Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Η περίοδος αυτή ήταν πολύ δύσκολη ψυχικά, πλέον νιώθω ανακούφιση
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είχε καταθέσει εναντίον του ηθοποιού που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού τον περασμένο Ιούλιο
Τα συναισθήματα που βίωσε κατά τη διάρκεια της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη περιέγραψε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, κάνοντας λόγο για «μια πολύ δύσκολη ψυχικά διαδικασία».
Ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για δύο απόπειρες βιασμού και εκείνη είχε βρεθεί στο πλευρό των καταγγελουσών, καταθέτοντας εναντίον του. Στο δικαστήριο, είχε αναφέρει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο το 2000 είχε προβεί επανειλημμένα σε σοβαρές πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, εξομολογήθηκε πως ένιωσε δικαίωση και ανακούφιση με την έκβαση της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι από αυτή την εμπειρία πήρε μαθήματα κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία δεν ήταν απαραίτητα θετικά.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά για όλους. Τώρα τελείωσε. Δεν έχει περάσει τόσος καιρός ώστε να κάτσουν ακόμα καλά τα πράγματα για να είμαι σίγουρη το τι μένει. Σίγουρα μένει μια ανακούφιση μετά από αυτό. Έκλεισε ένας κύκλος. Μαθήματα δεν ξέρω αν πήρα, περισσότερο κοινωνικά μαθήματα που δεν είναι και όλα θετικά. Είναι λίγο αρνητικά, το πόσο δύσκολο είναι αυτή η διαδρομή. Του πως ένας άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι να πάει στο δικαστήριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδρομή. Κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση (για τα όσα ακούστηκαν). Κατατάσσεις τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες».
Στη συνέχεια, διευκρίνισε πως χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς των οποίων η γνώμη την ενδιαφέρει και σε αυτούς για τους οποίους αδιαφορεί. «Αυτούς που σε ενδιαφέρει το τι θα πουν και σε αυτούς που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα πουν. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα πουν και έτσι πορεύεσαι. Είναι και κομμάτι της δουλειάς μας, πρέπει κάποια στιγμή να συμφιλιωθείς με την κριτική. Έχω έναν μηχανισμό που με βοηθάει, δίνω στον εαυτό μου μια μέρα να το ζήσω και μετά λέω εντάξει, προχωράω τώρα», είπε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της σχετικά με τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, επισήμανε ότι είχε κάνει σχετικές συζητήσεις με την οικογένειά της. «Η κουβέντα είχε γίνει πολύ καιρό πριν με την οικογένεια. Είχαν γίνει συζητήσεις. Ανακούφιση ότι τελείωσε. Και ότι τελείωσε και με τον τρόπο που τελείωσε. Δεν το έκανα μόνη μου, αλλά με άλλα κορίτσια. Όχι δεν το μετάνιωσα. Ένιωσα δικαίωση», κατέληξε.
