Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις οφειλές σε Εφορία και e‑ΕΦΚΑ, έως 72 οι δόσεις για φυσικά πρόσωπα
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις οφειλές σε Εφορία και e‑ΕΦΚΑ, έως 72 οι δόσεις για φυσικά πρόσωπα
Η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω myAADE προσφέρει έως και 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ενώ η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική
Μία νέα δυνατότητα διευθέτησης οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, προσφέροντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και η προθεσμία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, δίνοντας αρκετό χρόνο για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα.
Η ρύθμιση καλύπτει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026.
Επιπλέον, για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει ή να ρυθμίσουν τυχόν νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα.
Το επιτόκιο για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ.
Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των φορολογουμένων, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης οφειλών χωρίς άμεση οικονομική πίεση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή ροή εσόδων προς το Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τα βήματα που θα είναι διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη υπολογιστική διαμόρφωση των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις προϋποθέσεις του μέτρου.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και η προθεσμία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, δίνοντας αρκετό χρόνο για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα.
Η ρύθμιση καλύπτει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026.
Επιπλέον, για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει ή να ρυθμίσουν τυχόν νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα.
Το επιτόκιο για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ.
Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των φορολογουμένων, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης οφειλών χωρίς άμεση οικονομική πίεση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή ροή εσόδων προς το Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τα βήματα που θα είναι διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη υπολογιστική διαμόρφωση των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις προϋποθέσεις του μέτρου.
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