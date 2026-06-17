Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις οφειλές σε Εφορία και e‑ΕΦΚΑ, έως 72 οι δόσεις για φυσικά πρόσωπα

Η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω myAADE προσφέρει έως και 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ενώ η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική