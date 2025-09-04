Μαρία Κωνσταντάκη για τη σχέση της με τους γονείς της: Υπάρχουν κάποιες μάχες με την οικογένεια που δεν κερδίζονται
Θεωρώ πως οι γονείς μας, εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη σχέση με τους γονείς της και τις συγκρούσεις που είχαν στο παρελθόν μίλησε η Μαρία Κωνσταντάκη σημειώνοντας πώς η δική της στάση απέναντί τους έχει αλλάξει με τον χρόνο. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη «συγχώρεση» που έχει επιλέξει να δώσει, ενώ τόνισε πως «κάποιες μάχες με την οικογένεια δεν κερδίζονται».
Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η Μαρία Κωνσταντάκη δήλωσε: «Υπάρχουν κάποιες μάχες με την οικογένεια που δεν κερδίζονται. Το να κάτσω, ας πούμε, εγώ και να πω στη μάνα μου ή στον πατέρα μου ότι "τότε μου είχες κάνει αυτό" δεν έχει κανένα νόημα από κάποιο σημείο και μετά. Θεωρώ πως οι γονείς μας, εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν και ήταν σίγουρα πιο εξελιγμένοι από τους γονείς τους».
Στη συνέχεια, η Μαρία Κωνσταντάκη παραδέχτηκε ότι και η ίδια είχε περάσει φάση θυμού απέναντι στους γονείς της, ειδικά όταν ο πατέρας της δεν τη στήριξε στην απόφασή της να γίνει ηθοποιός. «Έγινε χαμός, μας πήρε και μας σήκωσε. Είχα θυμό για αυτό αλλά κατανοώ ότι είχε κι εκείνος το δικαίωμα να αντιδράσει έτσι», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι με τον χρόνο έμαθε να αφήνει πίσω της τέτοιες συγκρούσεις.
Η ίδια μάλιστα μοιράστηκε μια προσωπική οικογενειακή ιστορία, αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν οι παλαιότερες γενιές. «Στο χωριό μου, όταν ήθελαν να πιάσουν τα αγόρια της οικογένειας που δεν κάθονταν καλά, τα πυροβολούσαν με αεροβόλο. Ο θείος μου έχει σημάδια από σκάγια στα αυτιά, τον πατέρα μου επίσης τον είχαν πυροβολήσει. Ο πατέρας μου δεν μας άγγιξε ποτέ, δεν μας χτύπησε. Είναι μια τεράστια εξέλιξη αυτή, εκείνοι οι άνθρωποι έζησαν σε μια γενιά που δεν πήραν αγάπη από τους γονείς τους», εξήγησε.
