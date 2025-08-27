Μαρία Κωνσταντάκη: Όσο πολυσύχναστο και να είναι ένα μέρος πάντα θα υπάρχουν καβάτζες μοναχικότητας
Η ηθοποιός πόζαρε στη θάλασσα με το μαγιό της
Μερικές φωτογραφίες της από παραλία όπου επισκέφτηκε, ανάρτησε η Μαρία Κωνσταντάκη, εκφράζοντας την ανάγκη της για απομόνωση, ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και στα πιο πολυσύχναστα μέρη μπορεί κανείς να βρει σημεία χωρίς ιδιαίτερο κόσμο.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη θάλασσα όπου βρέθηκε πρόσφατα με μία φίλη της. Η Μαρία Κωνσταντάκη πόζαρε με το μαγιό της σε ένα δέντρο και σε άλλα σημεία της παραλίας, μην αποκαλύπτοντας το όνομα αυτής.
Όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε, πρόκειται για μία ανοργάνωτη παραλία, την οποία η ηθοποιός χαρακτήρισε «καβάτζα»: «Όσο πολυσύχναστο και να είναι ένα μέρος πάντα θα υπάρχουν καβάτζες μοναχικότητας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
