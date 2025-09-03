Η Μαρία Κωνσταντάκη ποζάρει τόπλες στη Σαμοθράκη: «Φύση, σώμα και πνεύμα ήταν ένα»
Μπορεί τα κεφάλια να 'ναι μέσα αλλά το πνεύμα είναι ελεύθερο, πρόσθεσε η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Τόπλες φωτογραφήθηκε η Μαρία Κωνσταντάκη κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Σαμοθράκη. Ενώ ο Σεπτέμβρης έχει μπει και το καλοκαίρι σιγά σιγά φεύγει, η ηθοποιός συνεχίζει να βρίσκεται στο νησί, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Μάλιστα, φροντίζει να μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δίνοντάς τους έτσι μια γεύση από την καθημερινότητά της. Έτσι και τώρα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μερικές φωτογραφίες από τις στιγμές της στο νησί.
Σε μία από αυτές, εμφανίζεται να ποζάρει τόπλες μπροστά σε έναν καταρράκτη, ενώ σε άλλες φωτογραφήθηκε με την παρέα της στα μέρη που επισκέφτηκαν. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Μαρία Κωνσταντάκη έγραψε: «Τι κι αν είναι Σεπτέμβρης.. Μπορεί τα κεφάλια να 'ναι μέσα αλλά το πνεύμα είναι ελεύθερο… Σαμοθράκη 2025.. Εκεί που φύση, σώμα, πνεύμα ήταν ένα».
