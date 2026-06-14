Μαρτυρία για τον μαυροφορεμένο άνδρα που εκτέλεσε τον 25χρονο Τούρκο στα Εξάρχεια: «Του έστησε καρτέρι και τον πυροβόλησε στο κεφάλι»
Μαρτυρία για τον μαυροφορεμένο άνδρα που εκτέλεσε τον 25χρονο Τούρκο στα Εξάρχεια: «Του έστησε καρτέρι και τον πυροβόλησε στο κεφάλι»
Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη - Το φονικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη
Την ώρα που οι Αστυνομικοί επιχειρούν να ξετυλίξουν το «κουβάρι» γύρω από τη μαφιόζικου τύπου εκτέλεση στα Εξάρχεια με θύμα τον 25χρονο, Τούρκο υπήκοο, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα μαυροντυμένο άνδρα ο οποίος είχε στήσει καρτέρι στον αλλοδαπό.
Το φονικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη.
Άτομο που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στα σκαλάκια, στη συμβολή της Ιπποκράτους με την Εμμανουήλ Μπενάκη, περιγράφει στο protothema.gr όσα προηγήθηκαν προτού ο 25χρονος πέσει νεκρός από το πιστόλι του δράστη.
Και συνεχίζει ο αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης:
«Τον περίμενε και στη μέση, στα σκαλάκια, εκεί που έχει μια πόρτα, ο τύπος κατέβηκε, τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής και έφυγε. Άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω και του έριξε άλλες δυο-τρεις, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς. Τον πυροβόλησε 4-5 φορές, σίγουρα στο κεφάλι. Το σκυλί πήγε κατευθείαν στο αφεντικό του και είχε λουφάξει εκεί, δίπλα του. Τον βλέπαμε τον άνθρωπο, ούτε είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ευγενικό παιδί ήταν. Ούτε έχει έρθει ποτέ να μας πει 'παιδιά εγώ πουλάω».
Το φονικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη.
Άτομο που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στα σκαλάκια, στη συμβολή της Ιπποκράτους με την Εμμανουήλ Μπενάκη, περιγράφει στο protothema.gr όσα προηγήθηκαν προτού ο 25χρονος πέσει νεκρός από το πιστόλι του δράστη.
«Τον πυροβόλησε 4-5 φορές»«Από το ξενοδοχείο κατέβηκε, από την πάνω μεριά. Έβγαλε ξαφνικά ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί εξ επαφής τον άνθρωπο. Όταν λέμε εξ επαφής, στο ένα μέτρο. Πετάχθηκε ένας τύπος ξαφνικά από το πουθενά. Δεν τον κυνηγούσε από πριν. Φορούσε ένα μαύρο καπέλο και μια μαύρη μπλούζα», αναφέρει.
Και συνεχίζει ο αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης:
«Τον περίμενε και στη μέση, στα σκαλάκια, εκεί που έχει μια πόρτα, ο τύπος κατέβηκε, τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής και έφυγε. Άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω και του έριξε άλλες δυο-τρεις, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς. Τον πυροβόλησε 4-5 φορές, σίγουρα στο κεφάλι. Το σκυλί πήγε κατευθείαν στο αφεντικό του και είχε λουφάξει εκεί, δίπλα του. Τον βλέπαμε τον άνθρωπο, ούτε είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ευγενικό παιδί ήταν. Ούτε έχει έρθει ποτέ να μας πει 'παιδιά εγώ πουλάω».
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