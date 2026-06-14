Σαν σήμερα 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής μπάσκετ: Ο θρυλικός Γκάλης και ο «τίμιος γίγαντας» Καμπούρης

Νωρίτερα, το 1989 η «γαλανόλευκη» έφτανε ξανά στον τελικό, στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ, όπου ηττήθηκε από τη Γιουγκοσλαβία και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ το 2006 προκάλεσε ξανά αίσθηση, σε παγκόσμιο στερέωμα αυτή τη φορά, όταν επικράτησε των ΗΠΑ με 101-95 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ιαπωνίας, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να σηκώσει και το τρόπαιο, καθώς ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία.Τελευταίο μετάλλιο για την Εθνική μας σε μεγάλη διοργάνωση, ήταν το χάλκινο του 2009, στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.