Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Τζιοβάνι: Ο μύθος του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Ελλάδα και είδε τη Βραζιλία με τον Λουτσιάνο και... χωριάτικη
Τζιοβάνι: Ο μύθος του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Ελλάδα και είδε τη Βραζιλία με τον Λουτσιάνο και... χωριάτικη
Οι δύο Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε κατάστημα στον Πειραιά, όπου παρακολούθησαν την προσπάθεια της «Σελεσάο» απέναντι στο Μαρόκο
Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες, Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Τζιοβάνι, με τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο άσο του Ολυμπιακού να περνά στιγμές χαλάρωσης και να μην χάνει την ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θρύλος των «ερυθρόλευκων» παρακολούθησε την αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, έχοντας στο πλευρό του έναν ακόμη γνώριμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα.
Οι δύο Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε κατάστημα στον Πειραιά, όπου παρακολούθησαν την προσπάθεια της «Σελεσάο», ενώ ο Τζιοβάνι μοιράστηκε στιγμές από την παρουσία του στην Ελλάδα μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.
Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του ξεχώρισαν εικόνες από την Αθήνα, με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την Ακρόπολη, τον Σαρωνικό και την ελληνική γαστρονομία, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του αγάπη για τη χώρα μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θρύλος των «ερυθρόλευκων» παρακολούθησε την αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, έχοντας στο πλευρό του έναν ακόμη γνώριμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα.
Οι δύο Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε κατάστημα στον Πειραιά, όπου παρακολούθησαν την προσπάθεια της «Σελεσάο», ενώ ο Τζιοβάνι μοιράστηκε στιγμές από την παρουσία του στην Ελλάδα μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.
Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του ξεχώρισαν εικόνες από την Αθήνα, με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την Ακρόπολη, τον Σαρωνικό και την ελληνική γαστρονομία, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του αγάπη για τη χώρα μας.
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