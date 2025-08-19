Το βίντεο κλιπ της Cardi B που γυρίστηκε στη Μύκονο με μοντέλο από το GNTM
Το βίντεο κλιπ της Cardi B που γυρίστηκε στη Μύκονο με μοντέλο από το GNTM

Ο Γιάννης Ψιψιλής πήρε μέρος στο βίντεο του «Imaginary Playerz» - Η ιστορία της απόρριψής του από το GNTM

Η Cardi B έκανε διακοπές στη Μύκονο στις αρχές Ιουλίου και επί τη ευκαιρία γύρισε και μερικά πλάνα για το νέο της βίντεο κλιπ. Μάλιστα, στα γυρίσματα βρέθηκε και ένας Ελληνας, μοντέλο από τη Λάρισα, που είχε διαγωνιστεί και στο GNTM.

Ενόψει του νέο της δίσκου, στις 19 Σεπτεμβρίου, η Αμερικανίδα σταρ και κορυφαία ράπερ των ΗΠΑ έβγαλε πριν μερικές ημέρες το κομμάτι «Imaginary Playerz». Στο νέο της βίντεο κλιπ ταξιδεύει σε πολυτελή περιοχή με τον πρώτο της προορισμό να είναι η Μύκονος

Στα πλάνα από το ελληνικό νησί βρίσκεται μαζί με την Cardi B ο Γιάννης Ψιψιλής, ένα μοντέλο με καταγωγή από την Λάρισα ο οποίος έχει τον «ρόλο» του σερβιτόρου στο πλευρό της εκρηκτικής Αμερικανίδας.
Cardi B - Imaginary Playerz [Official Music Video]


Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε αρκετά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ προσφέροντας αρκετά backstage πλάνα, ενώ ανέβασε και selfie με την Cardi Β. 

Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανάρτησε:

Ο 29χρονος Γιάννης Ψιψιλής είχε λάβει μέρος στο GNTM το 2021.  Τότε αρχικά είχε απορριφθεί, ωστόσο η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου χρησιμοποίησε την wild card της για να τον βάλει στο παιχνίδι πιστεύοντας σε εκείνον.

Σπούδασε λογιστής, αλλά δούλευε για χρόνια στην εστίαση, σε μεγάλα μαγαζιά. Περιστασιακά έκανε μόντελινγκ στο παρελθόν και τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλύτερη συνεργασία με πρακτορεία. 
@giannic_j

2022 until today 2025 Αυτό το βίντεο είναι για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μάθει να κυνηγάτε τα όνειρα σας και ΤΑ ΟΧΙ να σας κάνουν πιο δυνατούς. KEEP CHASING YOUR F*** DREAMS. Enjoy Cardi B new song and video, “IMAGINARY PLAYERZ” #model #viral #gntm #cardib #videoclip

♬ πρωτότυπος ήχος - Giannis Psipsilis


Στο παρελθόν, όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει είχε κόμπλεξ με τα κιλά του καθώς είχε ξεπεράσει τα 100 και χρειάστηκε να φτάσει 16 χρονών για να πάει στην παραλία. Τελικά πείσμωσε έχασε τα κιλά, «δούλεψε» το σώμα του, το αγάπησε και τα τελευταία χρόνια κάνει όνειρα για καριέρα στο μόντελινγκ.

