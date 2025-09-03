Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στους Αρκιούς
Αυτά τα νερά, αυτές οι βουτιές, αυτά τα μέρη θα με συντροφεύουν όλο το χειμώνα, έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός και παρουσιάστρια
Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στους Αρκιούς δημοσίευσε η Ζέτα Μακρυπούλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποδεχτεί τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στη φημισμένη παραλία του νησιού Τηγανάκια.
Σε κάποια από αυτά ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μπικίνι, ενώ σε κάποια άλλα αποτυπώνεται το τοπίο. Η Ζέτα Μακρυπούλια τόνισε επίσης ότι οι στιγμές που πέρασε εκεί θα της «κρατούν συντροφιά» καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα. Όπως ανέφερε στη δημοσίευσή της: «Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε παιδιά. Αυτά τα νερά, αυτές οι βουτιές, αυτά τα μέρη θα με συντροφεύουν όλο το χειμώνα. Ελπίζω να κρατήσατε κι εσείς στιγμές, ώστε να ανατρέξει το μυαλό, όταν πιεστεί ή δυσκολευτεί από την καθημερινότητά».
