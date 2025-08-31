Ζέτα Μακρυπούλια: Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε, λέει από τους Αρκιούς
Ζέτα Μακρυπούλια: Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε, λέει από τους Αρκιούς
Τελική ευθεία διακοπών, σχολίασε η ηθοποιός και παρουσιάστρια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ένα βίντεο με την ίδια να χαλαρώνει πάνω σε σκάφος κατά τη διάρκεια απόδρασής της στους Αρκιούς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ζέτα Μακρυπούλια.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια που πριν από μερικές εβδομάδες είχε δημοσιεύσει κλιπ με τις βουτιές στη φημισμένη παραλία του νησιού «Τηγανάκια», ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram υλικό από βόλτα της στη θάλασσα, αποχαιρετώντας έτσι με τον δικό της τρόπο το φετινό καλοκαίρι. «Τελική ευθεία διακοπών. Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε», σχολίασε στην ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Ζέτα Μακρυπούλια
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια που πριν από μερικές εβδομάδες είχε δημοσιεύσει κλιπ με τις βουτιές στη φημισμένη παραλία του νησιού «Τηγανάκια», ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram υλικό από βόλτα της στη θάλασσα, αποχαιρετώντας έτσι με τον δικό της τρόπο το φετινό καλοκαίρι. «Τελική ευθεία διακοπών. Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε», σχολίασε στην ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Ζέτα Μακρυπούλια
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια -
Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια -
Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα