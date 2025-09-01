Η Ολίβια Νιούτον Τζον απέρριψε αρχικά το «Physical» γιατί θεώρησε προκλητικούς τους στίχους του τραγουδιού
Σε μεγάλο δίλημμα βρέθηκε η Ολίβια Νιούτον Τζον όταν της παρουσιάστηκε το κομμάτι «Physical», με την ίδια να απορρίπτει αρχικά το τραγούδι, καθώς θεώρησε προκλητικούς του στίχους.
Μετά από επιμονή των συνεργατών της, η τραγουδίστρια το ηχογράφησε και κατέκτησε το νούμερο ένα με τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της. Ο μάνατζερ και εκπρόσωπος της Νιούτον Τζον για πέντε δεκαετίες, Τζον Μέισον, στο βιβλίο του «Crazy Lucky», αποκαλύπτει τις αντιρρήσεις της. Όπως γράφει, όταν διάβασε για πρώτη φορά τους στίχους, εκείνη είπε: «Τζον, απλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να τραγουδήσω αυτούς τους στίχους. Σε παρακαλώ!».
Ο Μέισον πίστευε πως το κομμάτι ήταν «τολμηρό» και ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η τραγουδίστρια. «Η Ολίβια Νιούτον Τζον είχε πάντα αυτό που θεωρούνταν ως αγαθή περσόνα», είπε στο «Fox News Digital» και πρόσθεσε: «Πάντα είχε μια νεανική, κοριτσίστικη ενέργεια. Όταν έκανε το “Grease”, η έκπληξη για μένα ήταν ότι βγήκε και τραγούδησε το “You’re the One That I Want” με εκείνο το μαύρο στενό ρούχο. Ο σκηνοθέτης Ράνταλ Κλάιζερ σίγουρα τη βοήθησε να ξεφύγει από την εικόνα της Σάντι. Και μετά έγινε η "Κακή Σάντι". Αλλά στο μυαλό της ήταν ακόμα το ίδιο κορίτσι που είχε ηχογραφήσει το “I Honestly Love You”».
Σύμφωνα με το βιβλίο, το «Physical» είχε αρχικά προταθεί στην Τίνα Τέρνερ, η οποία το απέρριψε γιατί οι στίχοι ήταν «υπερβολικά σέξι». Η ίδια πρότεινε να το δώσουν στη Νιούτον Τζον, σχολιάζοντας: «Ποιος θα περίμενε ποτέ από την Ολίβια Νιούτον Τζον να τραγουδήσει αυτά τα λόγια;».
Η τραγουδίστρια όμως δίσταζε. «Τζον, οι στίχοι με βάζουν να τραγουδάω “δεν έμεινε τίποτα άλλο να συζητήσουμε, εκτός αν είναι οριζόντια!”», θυμάται ο Μέισον ότι του είχε πει. «Ανησυχώ πως οι θαυμαστές δεν θα το αποδεχτούν. "Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με την εικόνα μου"», του τόνισε.
Ο Μέισον είχε διαφορετική άποψη. «Με ρώτησε τι σκέφτομαι κι εγώ της είπα: “Αξίζει. Ο μάνατζέρ σου πιστεύει πως θα ενισχύσει την εικόνα σου. Προχώρα”. Και το έκανε», δήλωσε. Ο μάνατζερ της, Ρότζερ Ντέιβις, μάλιστα την καθησύχασε λέγοντάς της: «Αν συμβεί οτιδήποτε, μπορείς να με κατηγορήσεις».
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ με κολάν και εφαρμοστά ρούχα. «Το “Physical” έγινε νούμερο ένα, όχι μόνο για την Ολίβια, αλλά γενικότερα εκείνη την εποχή», σημείωσε ο Μέισον. Το single κυκλοφόρησε στις 28 Σεπτεμβρίου 1981, δύο μήνες μετά την έναρξη του MTV, και εξελίχθηκε στο πιο εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του ’80, επιτρέποντας στη Νιούτον-Τζον να υιοθετήσει μια πιο σέξι εικόνα με τους δικούς της όρους.
Σύμφωνα με τον Μέισον, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί απαγόρευσαν το τραγούδι λόγω του περιεχομένου του, κάτι που τελικά οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερες πωλήσεις. «Θα έλεγα ότι η ιδέα για το βίντεο, σε αντίθεση με το ίδιο το τραγούδι, ήταν πραγματικά συναρπαστική για εκείνη», δήλωσε.
Το 2021, η Νιούτον-Τζον είχε μιλήσει στο «Fox News Digital» για το πώς το «Physical» άλλαξε την εικόνα της. Είχε πει τότε πως το τραγούδι είχε αρχικά προταθεί στον Ροντ Στιούαρτ πριν καταλήξει στην ίδια: «Άκουσα το τραγούδι και σκέφτηκα, “Ουάου, είναι υπέροχο τραγούδι”. Δεν είχα καταλάβει πραγματικά για τι μιλούσε. Δεν το σκέφτηκα μέχρι που το ολοκλήρωσα και τότε πανικοβλήθηκα. Είπα, “νομίζω ότι το παράκανα, νομίζω ότι το παράκανα”. Αλλά λειτούργησε για μένα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα το ρίσκο».
Η Ολίβια Νιούτον Τζον που έγινε γνωστή και αγαπητή από την ερμηνεία της στο μιούζικαλ Grease, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, στις οκτώ Αυγούστου του 2022. Η Νιούτον Τζον για περισσότερα από 30 χρόνια έδωσε μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 1992 και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή. Στη συνέχεια, ακολούθησαν δύο υποτροπές (2013, 2017) με μεταστάσεις.
