Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου έδωσαν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον γάμο τους - Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Νυμφαίο Φλώρινας
Την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον γάμο τους έδωσαν ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο στο χωριό Νυμφαίο με καλεσμένους συγγενείς, φίλους και συνεργάτες τους που ταξίδεψαν από την Αθήνα και από την Κύπρο για να τους τιμήσουν με την παρουσία τους.
Το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, οι δυο τους μίλησαν στην εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης «Ήρθε και Έδεσε» και μοιράστηκαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για την ξεχωριστή μέρα.
Η Κύπρια παρουσιάστρια χαρακτήρισε τον γάμο τους «όνειρο», αν και, όπως εξομολογήθηκε, ήταν αγχωμένη. «Περάσαμε πολύ όμορφα, ήμουν αγχωμένη για να έρθουν όλοι οι φίλοι μας από Κύπρο στο Νυμφαίο, ήταν ένα τριήμερο γλέντι, το απολαύσαμε, έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Αν με ρωτήσεις αν ήταν ο γάμος που ονειρεύτηκα θα σου πω πως δεν έχω ονειρευτεί γάμο, γιατί δεν ήμουν από τα κοριτσάκια που ονειρεύονται. Αυτός ο γάμος ήταν ένα όνειρο και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Με τη σειρά του, ο Τζώνη Καλημέρης ανέφερε: «Εγώ έκανα το πιο μεγάλο μέρος της διαδικασίας, αδυνάτισα. Το Νυμφαίο είναι ένα μέρος που θα περάσουν πάρα πολύ καλά και γι’ αυτό και το επιλέξαμε. Περάσαμε πολύ ωραία».
Στη συνέχεια, η Ελπίδα Ιακωβίδου σημείωσε πως αντί να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό για τον μήνα του μέλιτος, εκείνοι επέλεξαν ως προορισμό τους την Πάρο: «Γαμήλιο ταξίδι δεν πήγαμε, πήγαμε ταξίδι στην Πάρο. Περάσαμε πολύ όμορφα, χαλαρά, οικογενειακά».
Σε ερώτηση για το αν υπήρξε κάποιο απρόοπτο στον γάμο, ο Τζώνη Καλημέρης αποκάλυψε πως το μόνο που θα μπορούσε να αναφέρει, είναι ότι το κρύο που έκανε ανάγκασε τις γυναίκες να φοράνε ζακέτα.
