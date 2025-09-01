Η ταυτότητα των 4 μη κρατικών ΑΕΙ - Πώς θα λειτουργήσουν, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών και η ισχύς των πτυχίων τους

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο.



Το πράσινο φως έλαβαν τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια , τα οποία, αφού αξιολογήθηκαν από την, θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο.Από τις συνολικά 12 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί αρχικά, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι εξής άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ): στην Αθήνα τοκαι το(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και στη Θεσσαλονίκη τοκαι τοH εισαγωγή των φοιτητών σταθα γίνεται με την προϋπόθεση της, όπως απαιτείται κατά τις Πανελλαδικές Eξετάσεις . Τα πτυχία των μη κρατικών πανεπιστημίων θα έχουν την ίδια ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισχύ με εκείνα των δημόσιων πανεπιστημίων.Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Nicosia) ήταν το μοναδικό που έκανε αίτηση αυτόνομα - οι υπόλοιπες αιτήσεις των ξένων πανεπιστημίων έγιναν μέσω κολεγίων, τα οποία ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα. Το μητρικό ίδρυμα κατατάσσεται στα 501-600 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2025.Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν οι εξής σχολές: Ιατρική Σχολή, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή.Τα προγράμματα σπουδών θα περιλαμβάνουν Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Ψυχολογία, Νομική, Φαρμακευτική, Ιατρική Πληροφορική, Επιστήμη Δεδομένων.Τα ετήσια δίδακτρα θα κυμαίνονται μεταξύ 15.000-18.000, ενώ η Ιατρική θα κοστίζει περίπου 29.000 ευρώ.Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του, το πρώτο από τα κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα είναι σε ακίνητο στις παλιές εγκαταστάσεις της Olympic Catering: το φθινόπωρο παραδίδονται εγκαταστάσεις 12.500 τ.μ. πλησίον του The Ellinikon.Η σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens περιλαμβάνει 14 αίθουσες διδασκαλίας και δύο αμφιθέατρα, 43 εξειδικευμένα εργαστήρια, ειδικές υποδομές κλινικών δεξιοτήτων με 19 αίθουσες εξέτασης τύπου OSCE, υποστηρίζοντας την ιατρική προσομοίωση και τη διεπιστημονική έρευνα. Οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με προηγμένη τεχνολογία για την υποστήριξη σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, θα υπάρχουν φοιτητικές εστίες περίπου 1.000 δωματίων.

Το Open University (OU) στην Ελλάδα, που συνεργάζεται με το Anatolia College, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Office for Students (OfS) του απένειμε Χρυσή Βαθμολογία το 2023 για την Αριστεία στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.



To Anatolia American University ΝΠΠΕ θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις εξής σχολές: Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business Administration), Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (School of Humanities & Social Sciences) και Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών (School of Science & Technology), με προγράμματα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, στην Πληροφορική και τη Βιολογία.



Θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στο 270 στρεμμάτων campus του Ανατόλια, με 33 κτίρια. Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή τεσσάρων νέων κτιρίων, το πρώτο εκ των οποίων θα παραδοθεί προς χρήση το φθινόπωρο του 2027.



City University - Μητρικό ίδρυμα, The University of York



Το δημόσιο Πανεπιστήμιο του Γιορκ συνεργάζεται με το City College στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, το ευρωπαϊκό παράρτημα θα προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις σχολές: Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων με προγράμματα επάνω στη Διοίκηση και την Οικονομία, στην Ψυχολογία, στην Πληροφορική, στην Επικοινωνία, στην Αγγλική Φιλολογία και τη Νομική.



Από το 2026 θα προσφέρει και διδακτορικές σπουδές. Ειδικότερα, για τις σπουδές Νομικής, επισημαίνεται ότι συνδυάζεται για πρώτη φορά το Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου αποκλειστικά για Ελληνες φοιτητές.



Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αναμένονται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Οι σπουδές στο Τμήμα Νομικής προσφέρονται αποκλειστικά στο campus στη Θεσσαλονίκη. Ως παράρτημα του βρετανικού Πανεπιστημίου του Γιορκ, το Europe Campus ακολουθεί πλήρως τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του μητρικού ιδρύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα κάθε έτους στον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης ώστε να προαχθούν στο επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν περιπτώσεις «αιώνιων φοιτητών». Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους φοιτητές για φοίτηση στο μητρικό University of York στη Μεγάλη Βρετανία.



Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι αποκτούν όχι μόνο τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα των αποφοίτων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και τα αντίστοιχα που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Σημειώνεται ότι το University of York βρίσκεται ανάμεσα στο 6% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, 146ο στην παγκόσμια κατάταξη ποιότητας των πανεπιστημίων, σύμφωνα με τους Times Higher Education 2025, και είναι μέλος του διακεκριμένου Russell Group στη Βρετανία.



The University of Keele, Greece - Μητρικό ίδρυμα, The University of Keele, ΝΠΠΕ



Το Πανεπιστήμιο του Κιλ συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο και φέτος κατέχει την 401η θέση στην κατάταξη των Times Higher Education (by Subject - Business and Economics).



Στην Ελλάδα το University of Keele, Greece - ΝΠΠΕ θα λειτουργήσει σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας με τις εξής σχολές: Νομική Σχολή, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας.



Η τελική έγκριση για κάθε φοιτητή δίνεται από το μητρικό πανεπιστήμιο. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται επίσης σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς κανονισμούς του μητρικού ιδρύματος, ενώ θα τους δίνεται η δυνατότητα φοίτησης ή/και πρακτικής άσκησης στο μητρικό ίδρυμα του εξωτερικού, πλην της Ιατρικής Σχολής.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Shutterstock