Η Σίντι Λόπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της - Cher και SZA ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με άλλους καλλιτέχνες
Η Σίντι Λόπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της - Cher και SZA ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με άλλους καλλιτέχνες
Το κοινό απόλαυσε επίσης ντουέτα της τραγουδίστριας με τους Τζόνι Μίτσελ και Τζον Λέτζεντ
Την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στο Hollywood Bowl έδωσε η Σίντι Λόπερ και από τη σκηνή δεν έλειψαν ξεχωριστοί καλλιτέχνες, όπως η Τζόνι Μίτσελ, ο Τζον Λέτζεντ, η Cher και η SZA.
Φέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική «Girls Just Wanna Have Fun» με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 και 30 Αυγούστου.
Οι θαυμαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα διοργάνωσε κάτι ξεχωριστό με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδείας, καταφέρνοντας να εκπλήξει το κοινό, φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς συναδέλφους της.
Η Τζόνι Μίτσελ συνόδευσε την ποπ τραγουδίστρια ερμηνεύοντας το «Carey». Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μίτσελ το 2025. Αργότερα, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει με τη Σίντι Λόπερ το «Time After Time». Η SZA ερμήνευσε μαζί της το «True Colours και η Cher εξέπληξε το κοινό όταν είπαν το «Girls Just Wanna Have Fun».
Δείτε βίντεο από τη συναυλία
αποχαιρετιστήρια περιοδεία της, η Σίντι Λόπερ δήλωσε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ: «Θέλω να γιορτάσω με τον κόσμο. Να γιορτάσω πραγματικά με τον κόσμο και να την κάνω διασκεδαστική».
Φέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική «Girls Just Wanna Have Fun» με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 και 30 Αυγούστου.
Οι θαυμαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα διοργάνωσε κάτι ξεχωριστό με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδείας, καταφέρνοντας να εκπλήξει το κοινό, φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς συναδέλφους της.
Η Τζόνι Μίτσελ συνόδευσε την ποπ τραγουδίστρια ερμηνεύοντας το «Carey». Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μίτσελ το 2025. Αργότερα, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει με τη Σίντι Λόπερ το «Time After Time». Η SZA ερμήνευσε μαζί της το «True Colours και η Cher εξέπληξε το κοινό όταν είπαν το «Girls Just Wanna Have Fun».
Δείτε βίντεο από τη συναυλία
@grandnationaltour
🤍 #sza #fyp #cyndilauper #losangeles #viral♬ original sound - Grand National Tour
@chouchou0516
JONI MITCHELL! with Cyndi Lauper. #cyndilauper♬ original sound - AC
Ειδήσεις σήμερα:
Σε εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από ανεύρυσμα οφείλεται ο θάνατος του 17χρονου που κατέρρευσε στον Βόλο
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Σε εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από ανεύρυσμα οφείλεται ο θάνατος του 17χρονου που κατέρρευσε στον Βόλο
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα