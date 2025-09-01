Η Σίντι Λόπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της - Cher και SZA ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με άλλους καλλιτέχνες

Κλείσιμο

αποχαιρετιστήρια περιοδεία της, η Σίντι Λόπερ δήλωσε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ: «Θέλω να γιορτάσω με τον κόσμο. Να γιορτάσω πραγματικά με τον κόσμο και να την κάνω διασκεδαστική».

Την τελευταία συναυλίαΦέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική «Girls Just Wanna Have Fun» με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 και 30 Αυγούστου.Οι θαυμαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα διοργάνωσε κάτι ξεχωριστό με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδείας, καταφέρνοντας να εκπλήξει το κοινό, φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς συναδέλφους της.Η Τζόνι Μίτσελ συνόδευσε την ποπ τραγουδίστρια ερμηνεύοντας το «Carey». Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μίτσελ το 2025. Αργότερα, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει με τη Σίντι Λόπερ το «Time After Time». Η SZA ερμήνευσε μαζί της το «True Colours και η Cher εξέπληξε το κοινό όταν είπαν το «Girls Just Wanna Have Fun».Μιλώντας για την