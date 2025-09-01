Η Σίντι Λόπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της - Cher και SZA ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με άλλους καλλιτέχνες
Η Σίντι Λόπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της - Cher και SZA ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με άλλους καλλιτέχνες

Το κοινό απόλαυσε επίσης ντουέτα της τραγουδίστριας με τους  Τζόνι Μίτσελ και Τζον Λέτζεντ

Την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στο Hollywood Bowl έδωσε η Σίντι Λόπερ και από τη σκηνή δεν έλειψαν ξεχωριστοί καλλιτέχνες, όπως η Τζόνι Μίτσελ, ο Τζον Λέτζεντ, η Cher και η SZA.

Φέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική «Girls Just Wanna Have Fun» με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 και 30 Αυγούστου.

Οι θαυμαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα διοργάνωσε κάτι ξεχωριστό με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδείας, καταφέρνοντας να εκπλήξει το κοινό, φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς συναδέλφους της.

Η Τζόνι Μίτσελ συνόδευσε την ποπ τραγουδίστρια ερμηνεύοντας το «Carey». Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μίτσελ το 2025. Αργότερα, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει με τη Σίντι Λόπερ το «Time After Time». Η SZA ερμήνευσε μαζί της το «True Colours και η Cher εξέπληξε το κοινό όταν είπαν το «Girls Just Wanna Have Fun».

Δείτε βίντεο από τη συναυλία

Μιλώντας για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία της, η Σίντι Λόπερ δήλωσε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ: «Θέλω να γιορτάσω με τον κόσμο. Να γιορτάσω πραγματικά με τον κόσμο και να την κάνω διασκεδαστική».

