Σε εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από ανεύρυσμα οφείλεται ο θάνατος του 17χρονου που κατέρρευσε στον Βόλο

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου παιδιού - Αύριο η κηδεία του 17χρονου
Σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 17χρονου Νίκου Παλάσκα από τον Βόλο, που κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του και λίγα λεπτά μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Στη σορό του 17χρονου έγινε σήμερα νεκροψία-νεκροτομή και, σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να προκλήθηκε από ανεύρυσμα.
Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νέος, γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου και εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ Αργύρη Παλάσκα, βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε.
Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η κηδεία του 17χρονου αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.
«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δεν θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ' αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας. Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος» έγραψε η αδερφή του 17χρονου.
Η συγκινητική ανάρτηση της αδερφής του 17χλρονου
«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δεν θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ’ αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας. Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος» έγραψε η αδερφή του 17χρονου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.
