Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Απαραίτητο το προγαμιαίο συμβόλαιο στη σχέση τους - Η περιουσία της ποπ σταρ αγγίζει τα 1,6 δισ. δολάρια
Δικηγόροι τονίζουν πως ένα συμβόλαιο που θα προστατεύει τις περιουσίες τους είναι αναγκαίο πριν τον γάμο τους
Aν και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι περιμένουν να κάνουν ένα σοβαρό βήμα, πριν παντρευτούν, το προγαμιαίο συμβόλαιό τους. Η διαφορά στις περιουσίες τους είναι τεράστια, με εκείνη της Τέιλορ Σουίφτ να εκτιμάται περίπου στα 1,6 δισ. δολάρια, ενώ του Τράβις Κέλσι γύρω στα 90 εκατ. δολάρια.
«Ένα προγαμιαίο συμβόλαιο έχει νόημα. Διασφαλίζει ότι τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και αποφεύγονται δαπανηρές διαμάχες στο μέλλον», εξηγεί στην Page Six η δικηγόρος Kara Chrobak.
Οι όροι που θεωρούνται κρίσιμοι για την Τέιλορ Σουίφτ είναι η προστασία των εσόδων από τις περιοδείες και τις εμπορικές συνεργασίες της, ενώ για τον Τράβις Κέλσι, η διασφάλιση των συμβολαίων του στο NFL, των χορηγιών και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, όπως το δημοφιλές podcast New Heights. Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα μοιράζονται τυχόν κοινά έσοδα εντός γάμου.
Σημαντική πτυχή αφορά και τα δικαιώματα της εικόνας τους. «Και οι δύο είναι brands, όσο και άνθρωποι. Το συμβόλαιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι κανείς δεν θα εκμεταλλευτεί το όνομα ή την εικόνα του άλλου, αν η σχέση λήξει», τονίζει η Chrobak. Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για ρήτρα εμπιστευτικότητας και μη δυσφήμισης, ώστε να αποφευχθούν αποκαλύψεις μετά από ενδεχόμενο χωρισμό.
Επιπλέον, η Τέιλορ Σουίφτ που έχει μετατρέψει την προσωπική της ζωή σε έμπνευση για τη μουσική της, ίσως χρειαστεί να περιορίσει τι μπορεί να γράψει στο μέλλον για τον Τράβις Κέλσι, αν αυτό οριστεί στο συμβόλαιο.
Σύμφωνα με τους νομικούς, η Τέιλορ Σουίφτ έχει σαφώς περισσότερα να προστατεύσει. Αναλυτικά, 400 εκατ. δολάρια από τον μουσικό της κατάλογο, 160 εκατ. δολάρια από συμφωνίες streaming, 370 εκατ. δολάρια από περιοδείες, περίπου 80 εκατ. δολάρια σε ακίνητα (Νέα Υόρκη, Ρόουντ Άιλαντ, Φλόριντα).
Ο Τράβις Κέλσι, που πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του στο NFL, ενδέχεται να διαπραγματευτεί με μεγαλύτερη επιμονή τους όρους, ενώ πολλοί ειδικοί θεωρούν αναγκαίο να αποκλειστεί η διατροφή, καθώς και οι δύο είναι πολυεκατομμυριούχοι. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν το ζευγάρι έχει ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις για προγαμιαίο συμβόλαιο.
