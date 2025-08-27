Τέιλορ Σουίφτ: «Είναι τρελά ερωτευμένοι» δήλωσε ο πατέρας του Τράβις Κέλσι μετά τον αρραβώνα του γιου του με την τραγουδίστρια
«Νομίζω ότι ήταν λίγο ανήσυχη, ήθελε να γίνει νωρίτερα» πρόσθεσε για την τραγουδίστρια
Η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, περνά σε νέο κεφάλαιο, καθώς το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Την είδηση επιβεβαίωσε ο πατέρας του αθλητή, Εντ Κέλσι, ο οποίος αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ξεχωριστή αυτή στιγμή, ενώ ανέφερε πόσο ανυπομονούσε η διάσημη τραγουδίστρια για τη στιγμή που θα γονάτιζε ο αγαπημένος της.
Μιλώντας στο τοπικό δίκτυο ABC News 5 του Κλίβελαντ, ο Εντ Κέλσι εξήγησε ότι ο γιος του σχεδίαζε να καθυστερήσει την πρόταση για μερικές ημέρες, ώστε να οργανώσει κάτι πιο εντυπωσιακό. «Ήταν έτοιμος να το αφήσει για αυτή την εβδομάδα, να το κάνει με μεγάλο τρόπο, σε μια ξεχωριστή περίσταση», δήλωσε. «Του είπα επανειλημμένα πως δεν έχει σημασία ο τόπος, είτε είναι στην άκρη του δρόμου, είτε οπουδήποτε αλλού. Η στιγμή που θα γονατίσεις είναι από μόνη της το πιο σημαντικό γεγονός», τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τέιλορ Σουίφτ έδειχνε να ανυπομονεί. «Νομίζω ότι ήταν λίγο ανήσυχη, ήθελε να γίνει νωρίτερα», εξήγησε. Τελικά, ο Τράβις Κέλσι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six, έκανε την πρόταση στην αυλή του σπιτιού του στο Λιούγουντ του Κάνσας.
Το ζευγάρι μοιράστηκε την Τρίτη φωτογραφίες από την ιδιαίτερη στιγμή μέσω Instagram, επιβεβαιώνοντας επίσημα τον αρραβώνα του. Ο Εντ Κέλσι μίλησε επίσης για την προσωπική του εμπειρία από τις κοινές τους στιγμές, περιγράφοντας ένα οικογενειακό δείπνο όπου η Τέιλορ Σουίφτ μαγείρεψε στο σπίτι του γιου του στο Κάνσας Σίτι: «Ήταν υπέροχα να τους βλέπεις μαζί, τόσο τρελά ερωτευμένους. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό».
Σχολιάζοντας τη σχέση τους, ο πατέρας του αθλητή δεν έκρυψε ότι πιστώνει στην Σουίφτ την ευτυχία του γιου του: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύο άνθρωποι που είναι ξεκάθαρα πολύ ερωτευμένοι».
Ο ίδιος ο Τράβις Κέλσι πρόσφατα σε συνέντευξή του στη GQ εξήγησε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε με φυσικό τρόπο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Όταν δεν υπάρχουν κάμερες, είμαστε απλώς δύο άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι. Μπορεί να φαίνεται αλλιώς, επειδή μας ακολουθούν παντού, αλλά όλα έγιναν οργανικά».
Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
Taylor Swift was ‘getting antsy’ for engagment, Travis Kelce’s dad reveals https://t.co/MHVbkm5s5m pic.twitter.com/mqEw8vf7OK— Page Six (@PageSix) August 27, 2025
