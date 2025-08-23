Η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα

κληρονόμο της Pirelli, με τους δύο να είναι αγκαλιασμένοι στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.



Οι φήμες για τον δεσμό τους είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, όταν Οι φήμες για τον δεσμό τους είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν την Κιάρα Φεράνι και τον Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα να

φιλιούνται

. Έκτοτε, τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της

influencer ήταν συνεχή

, με το ζευγάρι να αποφεύγει τις δηλώσεις.







Chiara Ferragni in amore con Tronchetti Provera perché innanzitutto "pensati libera" sì sì. #chiaraferragni pic.twitter.com/FlJQolCJ4o — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) November 4, 2024

Η ανάρτηση

της Κιάρα Φεράνι έρχεται δύο εβδομάδες μετά την αντίστοιχη δημοσίευση του πρώην συζύγου της, ο οποίος παρουσίασε μέσω Instagram τη νέα του σύντροφο, Τζούλια Χόννεγκερ, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σαρδηνία.

Ποιος είναι ο Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα

Ο Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα με την πρώην σύζυγό του, Νικόλ Μιουλχάουζεν

Ο ίδιος προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, ενώ δεν έχει απασχολήσει τα media. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, χώρισε με τη σύζυγό του Νικόλ Μιουλχάουζεν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί επτά έτη και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.



Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE, Jacopo Raule/WireImage

Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τονΤο Σάββατο 23 Αυγούστου, η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο με τονΟ Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα είναι γιος του πρώην προέδρου της Telecom Italia, Μάρκο Τρονκέτι. Η μητέρα του, Σεσίλια είναι απόγονος του ιδρυτή της Pirelli, Τζιοβάνι Μπατίστα.Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική, ο Τζιοβάνι Τρονκέτι εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στο Οικονομικό τμήμα και εργάζεται ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος βιωσιμότητας από τα τέλη του 2023. Συγκεκριμένα, είναι Διευθυντής της Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Διευθύνων Σύμβουλος της Camfin S.p.A., της Camfin Alternative Assets S.r.l., της Longmarch Holding S.r.l. και Διευθυντής του Ιδρύματος Silvio Tronchetti Provera. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Assolombarda και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ογκολογίας.