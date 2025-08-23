Η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα
Η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα
Η Ιταλίδα influencer επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον κληρονόμο της Pirelli σχεδόν έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Φέντεζ
Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα δημοσίευσε η Κιάρα Φεράνι, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους σχεδόν έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Φέντεζ.
Το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο με τον κληρονόμο της Pirelli, με τους δύο να είναι αγκαλιασμένοι στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι φήμες για τον δεσμό τους είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν την Κιάρα Φεράνι και τον Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα να φιλιούνται. Έκτοτε, τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της influencer ήταν συνεχή, με το ζευγάρι να αποφεύγει τις δηλώσεις.
Δείτε τη φωτογραφία
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική, ο Τζιοβάνι Τρονκέτι εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στο Οικονομικό τμήμα και εργάζεται ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος βιωσιμότητας από τα τέλη του 2023. Συγκεκριμένα, είναι Διευθυντής της Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Διευθύνων Σύμβουλος της Camfin S.p.A., της Camfin Alternative Assets S.r.l., της Longmarch Holding S.r.l. και Διευθυντής του Ιδρύματος Silvio Tronchetti Provera. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Assolombarda και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ογκολογίας.
Ο ίδιος προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, ενώ δεν έχει απασχολήσει τα media. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, χώρισε με τη σύζυγό του Νικόλ Μιουλχάουζεν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί επτά έτη και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.
Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE, Jacopo Raule/WireImage
Το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο με τον κληρονόμο της Pirelli, με τους δύο να είναι αγκαλιασμένοι στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι φήμες για τον δεσμό τους είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν την Κιάρα Φεράνι και τον Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα να φιλιούνται. Έκτοτε, τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της influencer ήταν συνεχή, με το ζευγάρι να αποφεύγει τις δηλώσεις.
Η ανάρτηση της Κιάρα Φεράνι έρχεται δύο εβδομάδες μετά την αντίστοιχη δημοσίευση του πρώην συζύγου της, ο οποίος παρουσίασε μέσω Instagram τη νέα του σύντροφο, Τζούλια Χόννεγκερ, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σαρδηνία.
Chiara Ferragni in amore con Tronchetti Provera perché innanzitutto "pensati libera" sì sì. #chiaraferragni pic.twitter.com/FlJQolCJ4o— Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) November 4, 2024
Δείτε τη φωτογραφία
Ποιος είναι ο Τζιοβάνι Τρονκέτι ΠροβέραΟ Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα είναι γιος του πρώην προέδρου της Telecom Italia, Μάρκο Τρονκέτι. Η μητέρα του, Σεσίλια είναι απόγονος του ιδρυτή της Pirelli, Τζιοβάνι Μπατίστα.
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική, ο Τζιοβάνι Τρονκέτι εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στο Οικονομικό τμήμα και εργάζεται ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος βιωσιμότητας από τα τέλη του 2023. Συγκεκριμένα, είναι Διευθυντής της Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Διευθύνων Σύμβουλος της Camfin S.p.A., της Camfin Alternative Assets S.r.l., της Longmarch Holding S.r.l. και Διευθυντής του Ιδρύματος Silvio Tronchetti Provera. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Assolombarda και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ογκολογίας.
Ο ίδιος προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, ενώ δεν έχει απασχολήσει τα media. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, χώρισε με τη σύζυγό του Νικόλ Μιουλχάουζεν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί επτά έτη και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.
Φωτογραφία: Splashnews.com / IDEAL IMAGE, Jacopo Raule/WireImage
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα