Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989

Την Πέμπτη το βράδυ ο εισαγγελέας του Λος Άντζελεςεξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της επιτροπής να παραμείνει στη φυλακή ο Έρικ, εκτιμώντας ότι «δικαιώνει τονκαι τηνπερισσότερες από τρεις δεκαετίες οκαι οισχυρίζονται ψευδώς ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα», επεσήμανε ο Χόκμαν χαιρετίζοντας την επιτροπή «που δεν ενέδωσε στις πιέσεις ούτε συμμετείχε στο δημόσιο θέαμα», παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.Η θετική απόφαση της επιτροπής θεωρούνταν η καλύτερη ευκαιρία για να βγουν από τη φυλακή οι αδελφοί Μενέντεζ, όμως οι ελπίδες τους δεν έχουν εξανεμιστεί, καθώς ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιαςμπορεί να μειώσει την ποινή τους.Παράλληλα οι δικηγόροι τους πιέζουν για τη διεξαγωγή νέας δίκης επικαλούμενοι τον εντοπισμό νέων στοιχείων τα τελευταία χρόνια: ένα παλιό γράμμα που έστειλε ο Έρικ σε έναν εξάδελφό του πριν τους φόνους στο οποίο αναφέρεται στη σεξουαλική κακοποίηση που υφίστατο από τον πατέρα του και τη μαρτυρία ενός πρώην τραγουδιστή ο οποίος κατήγγειλε ότι τη δεκαετία του 1980 ο Χοσέ Μενέντεζ τον νάρκωσε και τον βίασε.