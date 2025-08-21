Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Ταξίδεψαν στη Σικελία
Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Ταξίδεψαν στη Σικελία
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν στο Instagram
Στη Σικελία ταξίδεψαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας. Το ζευγάρι εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο του πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και φροντίζει να κάνει αποδράσεις, φεύγοντας έτσι από τη ρουτίνα της Αθήνας. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους, δίνοντας τους έτσι μια γεύση από το πώς περνάνε.
Σε κάποια στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τόνια Σωτηροπούλου έδειξε στους ακόλουθούς της τα μέρη που επισκέφτηκαν, ενώ ανέβασε και φωτογραφίες με τον Κωστή Μαραβέγια και την ίδια σε διάφορα σημεία της πόλης.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Τόνια Σωτηροπούλου έγραψε: «Κανόλι, σοκάκια, Σικελία».
