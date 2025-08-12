Έλενα Ασημακοπούλου και Κώστας Τσαρτσαρής έκαναν unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η συγκεκριμένη κίνηση αναζωπυρώνει τα σενάρια περί χωρισμού

Kρίση στη σχέση τους φαίνεται πως περνούν η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Κώστας Τσαρτσαρής, καθώς δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλο στο Instagram, με την κίνηση αυτή να αναζωπυρώνει τα σενάρια περί χωρισμού.

Το ζευγάρι ήρθε κοντά το περασμένο καλοκαίρι, όταν απαθανατίστηκαν σε κοινές διακοπές στην Ελαφόνησο. Αν και απέφευγαν να μιλούν δημόσια για τη σχέση τους, δεν την έκρυβαν. Μάλιστα, φέτος το Πάσχα το πέρασαν μαζί στην Κέρκυρα, με την Έλενα Ασημακοπούλου να μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Στην τελευταία της ανάρτηση την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Έλενα Ασημακοπούλου ανέβασε μία φωτογραφία της από την κρεβατοκάμαρά της, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Υπάρχουν μάτια που είναι πάντα καθαρά, που λαμπυρίζουν σαν να μην τους άγγιξε ποτέ τίποτα σκοτεινό… Μην ξεγελιέσαι όμως… η λάμψη δεν λέει πάντα την αλήθεια… Γιατί μπορεί το βλέμμα να είναι διάφανο, όμως η ψυχή που τα κουβαλά να είναι σάπια…».


Σε βίντεο που ανέβασε επίσης σε story, μοιράστηκε ακόμη ένα μήνυμα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στην αξιοπρέπεια: «Η αξιοπρέπειά σου είναι σημαντικότερη από τα συναισθήματά σου. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι αισθάνεσαι, αν στο τέλος εξευτελίζεσαι».

