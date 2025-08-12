Έλενα Ασημακοπούλου και Κώστας Τσαρτσαρής έκαναν unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram
Έλενα Ασημακοπούλου και Κώστας Τσαρτσαρής έκαναν unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram
Η συγκεκριμένη κίνηση αναζωπυρώνει τα σενάρια περί χωρισμού
Kρίση στη σχέση τους φαίνεται πως περνούν η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Κώστας Τσαρτσαρής, καθώς δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλο στο Instagram, με την κίνηση αυτή να αναζωπυρώνει τα σενάρια περί χωρισμού.
Το ζευγάρι ήρθε κοντά το περασμένο καλοκαίρι, όταν απαθανατίστηκαν σε κοινές διακοπές στην Ελαφόνησο. Αν και απέφευγαν να μιλούν δημόσια για τη σχέση τους, δεν την έκρυβαν. Μάλιστα, φέτος το Πάσχα το πέρασαν μαζί στην Κέρκυρα, με την Έλενα Ασημακοπούλου να μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι τους.
Στην τελευταία της ανάρτηση την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Έλενα Ασημακοπούλου ανέβασε μία φωτογραφία της από την κρεβατοκάμαρά της, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Υπάρχουν μάτια που είναι πάντα καθαρά, που λαμπυρίζουν σαν να μην τους άγγιξε ποτέ τίποτα σκοτεινό… Μην ξεγελιέσαι όμως… η λάμψη δεν λέει πάντα την αλήθεια… Γιατί μπορεί το βλέμμα να είναι διάφανο, όμως η ψυχή που τα κουβαλά να είναι σάπια…».
Σε βίντεο που ανέβασε επίσης σε story, μοιράστηκε ακόμη ένα μήνυμα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στην αξιοπρέπεια: «Η αξιοπρέπειά σου είναι σημαντικότερη από τα συναισθήματά σου. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι αισθάνεσαι, αν στο τέλος εξευτελίζεσαι».
Το ζευγάρι ήρθε κοντά το περασμένο καλοκαίρι, όταν απαθανατίστηκαν σε κοινές διακοπές στην Ελαφόνησο. Αν και απέφευγαν να μιλούν δημόσια για τη σχέση τους, δεν την έκρυβαν. Μάλιστα, φέτος το Πάσχα το πέρασαν μαζί στην Κέρκυρα, με την Έλενα Ασημακοπούλου να μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι τους.
Στην τελευταία της ανάρτηση την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Έλενα Ασημακοπούλου ανέβασε μία φωτογραφία της από την κρεβατοκάμαρά της, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Υπάρχουν μάτια που είναι πάντα καθαρά, που λαμπυρίζουν σαν να μην τους άγγιξε ποτέ τίποτα σκοτεινό… Μην ξεγελιέσαι όμως… η λάμψη δεν λέει πάντα την αλήθεια… Γιατί μπορεί το βλέμμα να είναι διάφανο, όμως η ψυχή που τα κουβαλά να είναι σάπια…».
Σε βίντεο που ανέβασε επίσης σε story, μοιράστηκε ακόμη ένα μήνυμα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στην αξιοπρέπεια: «Η αξιοπρέπειά σου είναι σημαντικότερη από τα συναισθήματά σου. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι αισθάνεσαι, αν στο τέλος εξευτελίζεσαι».
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα